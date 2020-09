Proiectele Consilierilor Locali PNL pentru dezvoltarea Zalăului

“Așa după cum am mai spus și la depunerea candidaturilor pentru Consiliul Local Zalău, Partidul Național Liberal vine în fața zălăuanilor cu o echipă tânără, cu un grup de profesioniști pregătiți să pună umărul la dezvoltarea municipiului. PNL Zalău a trecut în acești ani printr-o schimbare structurală – am adus oameni noi, care s-au validat în domeniile lor de activitate. Avem de partea noastră elita corpului profesoral din Zalău, juriști, ingineri și antreprenori de succes. Dar, dincolo de calitatea evidentă a CV –urilor celor care vor candida pe listele partidului nostru, PNL și USR – PLUS susțin un candidat la funcția de primar, în persoana domnului Florin Iordache, cu o experiență managerială relevantă, la cel mai înalt nivel, în cadrul unei companii multinaționale extrem de importantă pentru viața economică a municipiului și a Sălajului. Având modelul performanței administrative a colegilor din Oradea, Cluj Napoca sau Alba Iulia, sunt convins că vom reuși, cu sprijinul zălăuanilor, să dezvoltăm Zalăul în următorii patru ani”, declară Mihai Crișan, președintele PNL Zalău și viitor consilier local.

(P)