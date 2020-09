Primarul Septimiu ȚURCAȘ, o certitudine pentru șimleuani

Duminică, 27 septembrie 2020, s-au desfășurat alegerile locale. În orașul Șimleu Silvaniei, 3.258 de votanți (din 5.641) l-au ales în funcția de primar pe independentul Septimiu ȚURCAȘ, susținut de PNL. Acesta a fost urmat de către Cristian Ioan Opriș, candidat PSD (937 voturi) și de către Dan Pop Silvășan, candidat Pro România (612 voturi). Astfel, Septimiu Țurcaș se află în fruntea comunității șimleuane din anul 2004. În acest context, am realizat acest interviu.

Reporter: Domnule Septimiu Țurcaș, vă felicit pentru faptul că șimleuanii v-au ales pentru a cincea oară, consecutiv, în funcția de primar! În urmă cu peste 16 ani, în 20 iunie 2004, ați devenit, pentru prima dată, primarul urbei de la poalele Măgurii Șimleului, în cel de-al doilea tur de scrutin, la care au participat mulți tineri. Atunci, în interviul de la miezul nopții, față de votul acestora, mi-ați declarat, printre altele: „au crezut în victoria tinereții lor, iar eu sunt exponentul acesteia. Și, pentru că reprezint speranța unei noi generații, ei mi-au dat girul lor pentru o nouă administrație a urbei de sub Măgura silvană”. Acum, ce credeți că v-a propulsat, din nou, în învingător?

Septimiu Ţurcaş: Dacă în 2004 Septimiu Țurcaș putea să fie o speranță pentru o nouă generație, era pentru faptul că administrația avea nevoie de o revigorare. Și, spre bucuria mea, șimleuanii mi-au acordat încrederea. S-au dus cu speranță pe candidatul Septimiu Țurcaș. Cred că în cei 16 ani, Septimiu Țurcaș, fără lipsă de modestie, și-a făcut datoria față de șimleuani. Și, de fiecare dată, într-o comunitate normală, oamenii își aleg reprezentantul comunității care se străduie să facă ceva pentru ei. Nu-l aleg nici pe cel mai cu experiență, nici pe cel mai vârstnic, nici pe cel mai tânăr, nici pe cel mai frumos, nici pe cel mai urât. Ci, aleg o speranță. Dacă ceea ce se întâmplă în comunitatea lor nu este direct proporțional cu dorințele lor, aleg o certitudine. Cred că Septimiu Țurcaș a fost o certitudine și acesta a fost motivul principal pentru care, și astăzi, peste 60 % dintre cei care au participat la vot au ales, dintre cei cinci candidați, ca primar, pe Septimiu Țurcaș.

Rep.: Cum vedeți parcursul din această campanie electorală pentru alegerea primarului din orașul Șimleu Silvaniei?

S. Ţ.: Fiecare a făcut campanie cum a considerat că este mai bine sau, să fiu mai concret, campania fiecăruia cred că este oglinda sufletului pe care îl are. Dacă unii au considerat că ceea ce au ei în interiorul sufletului, adică multă mizerie, înseamnă reprezentativ în campanie pentru ei, așa au făcut. Noi ne-am străduit să facem o campanie frumoasă, curată și să nu ne coborâm la un nivel foarte jos pe care au încercat unii să-l aducă în prim plan, în această campanie.

Rep.: Sunteți mulțumit de ceea ce ați realizat în acești 16 ani, împreună cu echipa dumneavoastră? Care ar fi unele dintre reușite?

S. Ţ.: Răspunsul este simplu. Sunt foarte mulțumit și nemulțumit. Adică, sunt foarte mulțumit pentru proiectele importante pe care am reușit să le implementăm sau care sunt în implementare. Și, pot să vă dau nenumărate exemple pe sănătate, pe învățământ, pe cultură, pe infrastructură. Și, nemulțumit pentru proiectele care, încă, nu s-au implementat. Și, vă dau exemple, precum: Cetatea Báthory, canalizarea orașului, extinderea rețelei de distribuție cu apă și canal sau reabilitarea rețelei de distribuție de apă și canal. Sunt mulțumit că am reușit un parteneriat cu o firmă, ca să introducem gaze pe multe dintre străzile orașului. Iar ca nemulțumire, faptul că pe strada 22 Decembrie 1989, o stradă importantă a orașului, nu avem gaze deloc, iar canalizare, doar pe o jumătate din această stradă.

Rep.: Ce așteptări aveți de la noii aleși, de la viitorul Consiliu Local?

S. Ţ.: Eu n-am așteptări, eu consider că ei au obligații. Cred că viitorul Consiliu Local trebuie să se implice așa cum se cuvine și în mod legal, pentru binele comunității noastre. Reprezentanții de dreapta va trebui să respecte majoritatea pe care șimleuanii au dat-o. Așteptările mele de la oamenii care au câștigat alegerile sunt normale, legate de proiecte, de implicarea lor în proiecte apropiate de dorințele și de necesitățile șimleuanilor. Și o mai bună colaborare între cei care i-au trimis în Consiliul Local și Executiv, respectiv, primarul ales și viceprimarul care va fi propus în prima ședință de Consiliu Local.

Rep.: Domnule primar, în oraș au existat de-a lungul timpului diferite publicații ale administrației locale, prin care era etalată întreaga activitate. Citindu-le, șimleuanii și nu numai, aflau despre: atribuțiile celor din Primărie și Consiliul Local; hotărârile luate și folosirea banilor publici; concursuri, licitații și concesionări; servicii oferite cetățenilor; extrase din legi de mare interes etc. Veți relua o astfel de editare sau veți merge pe o variantă online, pe site-ul oficial al Primăriei, pe facebook sau pe TV-cablu?

S. Ţ.: Domnule profesor, asta este o întrebare pe care ar trebui să v-o întorc. Vă spun și de ce. Pentru că, dumneavoastră ați fost, în toți acești ani, omul care a făcut legătura dintre ceea ce se întâmplă în Șimleu și ați adus, prin intermediul presei, toate lucrurile care se întâmplă, ați făcut într-un fel istoria orașului. Iar răspunsul la această întrebare cred că este la dumneavoastră. Dacă aveți disponibilitate să țineți vie o astfel de publicație, eu, ca primar, vă garantez că voi da tot sprijinul logistic, încât această publicație să existe. Dar cum fiecare trebuie să se ocupe de ceea ce se pricepe mai bine, eu o să mă ocup de administrație, iar dumneavoastră sau alți oameni, sau tineri pe care-i putem polariza să facă o revistă, un cotidian, cred că spun prea mult, un ziar lunar sau de patru ori pe an, cred că ideea este binevenită. Așa că, mingea este în terenul dumneavoastră!

Rep.: Care sunt gândurile primarului Septimiu Țurcaș către toți șimleuanii?

S. Ţ.: Primul gând care-mi vine în minte este cel de recunoștință, de mulțumire pentru toți aceia care și-au exprimat votul pentru Septimiu Țurcaș, ca primar, pentru Dinu Iancu Sălăjeanu, ca președinte al Consiliului Județean Sălaj, pentru Partidul Național Liberal, la nivel local, cât și la nivel de județ. Apoi, pentru cei care au considerat că alt primar va fi potrivit pentru orașul Șimleu Silvaniei, lucru care se întâmplă de fiecare dată și la fiecare alegeri, le garantez că voi fi primarul lor și voi fi foarte deschis la tot ceea ce înseamnă gânduri bune și condiții pentru dezvoltarea orașului. Și, vă garantez că, voi fi foarte deschis la orice proiect benefic comunității noastre și care va fi adus în Consiliul Local, indiferent că inițiatorul face parte din Partidul Național Liberal, UDMR, USR, Pro România sau, chiar, PSD.

Rep.: Mulțumindu-vă pentru acest interviu, vă urez multă sănătate și succes în fiecare activitate!

S. Ţ.: Și eu vă mulțumesc! Vă doresc și dumneavoastră multă sănătate și putere de muncă! Garantez, tuturor șimleuanilor, că voi rămâne același om pe care l-au cunoscut și-l cunosc.

Rep.: Să auzim de bine!

A consemnat Prof. Marin ȘTEFAN

