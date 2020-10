PLUS Sălaj are un nou președinte

Noul președinte PLUS Sălaj este Liviu Fărcaș. Economist de profesie, în vârstă de 43 de ani, acesta a fost validat ca președinte interimar PLUS Sălaj de către Consiliul Național al partidului. Fărcaș va ocupa funcția până la alegerile interne ale Alianței USR PLUS. Decizia vine după ce săptămâna trecută, președintele PLUS Sălaj, Florin Iordache, a demisionat. Noua componență a Biroului Județean PLUS reunește șase membri din fostul birou și doi membri numiți de noul președinte: Marcel Viorel Cosma – secretar general; Alin Guler -responsabil campanii, Cristina Alina Carastoian– responsabil comunicare; Radu Alin Marian – responsabil organizare, Andrea Ciortea – responsabil fundraising; Emil Teșinschi – responsabil politici publice; Anton Jan Criste – responsabil recrutare; Camelia-Anca Ciortea– trezorier. Obiectivele pe termen scurt ale acestui birou sunt: promovarea candidaților Alianței USR PLUS la alegerile parlamentare, organizarea PLUS Sălaj, comunicarea mai eficientă și creșterea gradului de transparență către membri, simpatizanți și cetățeni.

M. S.