Liberalii sălăjeni au depus listele de candidaturi pentru Alegerile Parlamentare

Reprezentanții PNL Sălaj au depus miercuri listele de candidați la Biroul Electoral Județean. Iată ce au declarat Lucian Bode – candidat pentru Camera Deputaţilor şi Bogdan Ilea – candidat pentru Senat.

Lucian Bode a declarat:

• Înainte de orice vreau să le mulțumesc celor peste 15000 de sălăjeni care au ales să susțină lista candidaților Partidului Național Liberal prin semnătura lor. Datorită lor suntem astăzi aici!

• e aflăm la finalul unei perioade agitate din punct de vedere electoral. În toamna anului trecut am avut alegerile prezidențiale, alegeri pe care PNL Sălaj le-a câștigat împreună cu dl președinte Klaus Iohannis, în septembrie anul acesta alegerile locale, alegeri care au eliminat de la conducerea județului Sălaj, după 16 ani, o administrație care ne-a ținut în subdezvoltare, iar acum intrăm în ultima bătălie dusă de PNL pentru România, o bătălie împotriva celui mai toxic partid politic din România, și anume Partidul Social Democrat.

• Partidul Național Liberal vine în fața alegătorilor cu o abordare amplă, complexă dar în egală măsură tangibilă, abordare ce gravitează în jurul conceptului de dezvoltare. Sloganul de campanie este Dezvoltăm România și reprezintă viziunea și țelul nostru pentru următorii 4 ani.

• Echipa PNL Sălaj vine în fața alegătorilor, în fața sălăjenilor, cu aceeași dorință, și anume de a dezvolta Sălajul. Din punct de vedere administrativ am făcut un pas mare în 27 septembrie, când sălăjenii l-au ales pe Dinu Iancu Sălăjanu președinte al Consiliului Județean, din punct de vedere politic vom face un pas important în 6 decembrie, cu ocazia scrutinului parlamentar.

• Sigur, poate unii vor spune că sloganul nostru e doar o afirmație fără susținere, doar o lozincă de campanie. Acestora le spun că îmi depun această candidatură pentru un mandat de deputat, din postura de Ministru al Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, postură ce mi-a dat șansa să întreprind demersuri concrete pentru dezvoltarea județului nostru. Și permiteți-mi să vă dau câteva exemple:

Cine și-ar fi imaginat că în mai puțin de 8 luni de la preluarea mandatului de ministru, Autostrada Transilvania poate deveni o certitudine în județul Sălaj?! Prin semnarea celor 3 contractate de execuție pentru cele 3 tronsoane dintre Nădășelu și Suplacu de Barcău, avem certitudinea că anul viitor vom avea șantierele deschise pe cei 57 de km de autostradă (cu toate beneficiile care decurg de aici, pentru comunitatea noastră)

Nici cel mai optimist zălăuan nu mai spera că epopeea Variantei Ocolitoare (VO) a Zalăului va avea un deznodământ fericit. Iată că astăzi avem un contract de proiectare și execuție în derulare, iar în 2022 antreprenorul are obligația să predea acest obiectiv către beneficiar(CNAIR), evident, cu toate beneficiile pe care le aduce o VO funcțională pentru o comunitate.

• Investițiile în rețeaua de drumuri naționale (DN) din județul Sălaj, depășesc in acest an, echivalentul ultimilor 10 ani cumulat. Mă refer evident la DN1F, DN1G, cu toate beneficiile pentru mobilitatea bunurilor și a persoanelor, crescând astfel mult gradul de siguranță a circulației pe aceste artere rutiere.

• Apoi, venim în fața sălăjenilor cu o echipă bine articulată, profesionistă și legitimată din punct de vedere socioprofesional. Primul loc la senat este ocupat de Bogdan Ilea, un avocat de carieră și decanul Baroului Sălaj și locul 2 la Camera Deputaților este ocupat de Vasile Bulgărean, un dascăl ce nu mai are nevoie de nicio prezentare. Prin mâinile lui au trecut generații întregi de elevi care au făcut cinste, prin pregătirea lor, școlii sălăjene.

Totodată, îi felicit și le mulțumesc colegilor mei care candidează în aceste alegeri parlamentare pentru PNL Sălaj: Dana, Angela, Traian, Robert, Cristi, Nicu, Uți.

• Nu în ultimul rând, vreau să subliniez importanța acestor alegeri din punct de vedere al construcției. Alegând echipa PNL, sălăjenii se vor asigura de un parteneriat strâns între administrația județului Sălaj, parlament și guvern. Ori acest parteneriat este garanția dezideratului nostru comun, al tuturor sălăjenilor, și anume, dezvoltarea județului Sălaj. Și eu aici văd o oportunitate istorică. Niciodată în ultimii 16 ani nu am avut această șansă, noi toți, ca sălăjeni și niciodată în ultimii 16 ani nu am avut această șansă noi, cei care stăm azi în fața dumneavoastră, ca oameni politici. Sunt convins că votul din 6 decembrie ne va crea premisele ca peste 4 ani să venim în fața dumneavoastră cu același slogan, dar la timpul trecut: Am dezvoltat Sălajul.

Am spus-o și o repet:

Dezvoltarea infrastructurii este o condiție sine qua non pentru stimularea investițiilor, pentru crearea de locuri de muncă bine plătite. Acest lucru îl va genera în Sălaj finalizare Autostrăzii Transilvania. Infrastructura de transport va fi coloana vertebrală pe care se va ridica economia României, economia Salajului.

Suntem determinați ca printr-o guvernare liberală 2020/2024 în parteneriat cu administrația liberală de la conducerea județului Sălaj, să facem din județul Sălaj un județ din care NU SE PLEACĂ, un județ în care tinerii se vor întoarce după ce își finalizează studiile, un județ în care miile de sălăjeni care își câștigă pâinea în afara țării, se vor întoarce și vor munci aici, în locul în care s-au născut, un județ în care seniorii noștri, părinții și bunicii noștri, vor avea o bătrânețe lipsită de griji.

Acesta este Sălajul pe care eu mi-l doresc!

Declaraţii Bogdan Ilea:

Înainte de orice aş vrea să le mulţumesc colegilor din PNL pentru încrederea acordată prin nominalizarea mea. A deschide lista propusă de PNL Sălaj pentru Senatul Romaniei este în egală măsură o onoare şi o responsabilitate. Intru în această competiție ca un om realizat din punct de vedere socio-profesional. După cum mulți dintre dumneavoastră știți, de profesie sunt avocat și din 2015 sunt decanul Baroului Sălaj. Pot spune fără urme de îndoială că această cursă, pentru această funcție, a fost un test al maturității, o primă competiție cu adevărat importantă. La momentul respectiv, o consideram cea mai importantă pentru că mă definea profesional. Azi, după atâția ani, vin în fața sălăjenilor convins fiind că lupta pentru ocuparea fotoliului de senator este cea mai importantă din viața mea. Dacă la momentul respectiv mi-am asumat responsabilitatea față de o categorie profesională, cea a avocaților, azi îmi asum responsabilitatea în fața unei comunități întregi, comunitatea noastră, a sălăjenilor.

Stimați sălăjeni, intru în această competiție din postura de tânăr cu ambiții. În această comunitate trăiesc împreună cu familia mea, pentru această comunitate vreau să fac ceva. Azi, mai mult ca niciodată, sunt încrezător în forțele mele și mai important, în rolul echipei. Administrația județeană este acum liberală, condusă de Dinu Iancu Sălăjanu, guvernul României este liberal și după mulți ani, avem un reprezentant autentic la conducerea unuia dintre cele mai importante ministere, și anume Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și cred că reprezentanții sălăjenilor în parlamentul României vor fi tot liberali. Azi, mai mult ca niciodată, cred că trebuie să ne unim forțele pentru a dezvolta Sălajul. Trebuie să ne gândim la viitor, să ne orientăm în acord cu noile priorități ale Uniunii Europene, să utilizăm tehnologiile în scopul creșterii calității vieții sălăjenilor și poate cel mai important, să reglementăm legislativ toate aceste deziderate. Să ne asigurăm că parlamentarul își corelează activitatea cu președintele consiliului județean și cu ministrul pentru a atinge un scop comun.

Urmează o campanie electorală dificilă, campanie electorală în care avem multe restricții de relaționare și în care ne va fi dificil să vorbim cu dumneavoastră, să vă prezentăm proiectele noastre și să vă convingem că merităm încrederea. Vom încerca să ne vedem cât mai mult în mediul online, vom încerca să explicăm cât mai clar ce ne propunem și sunt convins că, în 7 decembrie, va trebui să ies din nou public dar de această nu să le mulțumesc colegilor pentru nominalizare ci să le mulțumesc sălăjenilor, pentru încredere. Doamne ajută!

