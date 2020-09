Ionel Ciunt: ZALĂUL, prioritatea mea!

FONDURI EUROPENE ȘI ALTE SURSE DE FINANȚARE

Din 2016, de când am preluat mandatul de Primal al Municipiului Zalău, FONDURILE EUROPENE sunt principala sursă de finanțare a proiectelor de dezvoltare a Municipiului.

În acești patru ani, am adus în orașul nostru aproape 100 milioane de euro din fonduri europene, am valorificat posibilitatea accesării fondurilor guvernamentale și nu am crescut taxele și impozitele locale.

Continuăm să atragem fonduri pentru:

Organizarea transportului public la nivel periurban (Municipiul Zalău și comunele Meseșeni, Hereclean, Mirșid și Crișeni)

Sistem SMART în transportul public – management al traficului, prioritizare transport public, sisteme de informare în stații și furnizare în timp real

Sistem inteligent de management al parcărilor și construirea de noi locuri de parcare

Modernizare și implementare de soluții smart pentru punctele de colectare a deșeurilor

Instalație de producere a energiei electrice din surse regenerabile, solare – SoArE Zalău

Management inteligent al energiei în clădiri publice

Renovarea clădirilor publice și rezidențiale în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

Digitalizarea serviciilor publice la nivel local

Sisteme SMART în gestionarea activității de relații cu publicul în Primăria Zalău și alte servicii subordonate

Smart economy- harta interactivă cu terenuri pentru investiții, incubator de afaceri inovatoare și industrii creative

SĂNĂTATE / SOCIAL

Pentru mine și echipa mea, SĂNĂTATEA este un domeniu prioritar! Demersurile administrației locale se îndreptată, mai ales acum, asupra protejării sănătății cetățenilor și se concretizează în măsuri care vin în sprijinul oamenilor.

În această perioadă dificilă, atenția mea a fost concentrată asupra identificării și implementării celor mai bune măsuri sanitare pentru cetățeni și acordarea de sprijin persoanelor vulnerabile.

Pentru o comunitate sănătoasă, continuăm cu:

Sistem de monitorizare a calității aerului

Înființarea de cabinete școlare moderne

Sprijinirea mediului de afaceri pentru crearea de noi locuri de muncă

Acordarea de sprijin familiilor tinere

Dezvoltarea sistemului de asistență medicală la domiciliu

Centru rezidențial pentru persoanele vârstnice

Amenajare Centru de zi pentru persoane cu deficiențe de auz, prin schimbarea destinației P.T. 37

Reabilitarea Pieței din Dumbrava Nord

Încurajarea medicilor să opteze pentru Zalău, prin asigurarea de locuințe de serviciu

Reabilitarea locuințelor sociale – (C3, C11-12)

Construirea de blocuri ANL

Parteneriat între Primărie, Colegiul Medicilor Sălaj și Inspectoratul Școlar Județean pentru educație sanitară în școli

Radiografii dentare gratuite pentru elevi

Parteneriat cu Centrul “Acasă” în vederea efectuării de examene medicale pentru depistarea deviațiilor de coloană la copii

EDUCAȚIE / CULTURĂ

Asigurarea unui cadru propice dezvoltării tinerei generații reprezintă formula de succes pentru un viitor frumos și sigur. Știm cu toții că lumea poate fi schimbată prin Educație și Cultură, iar orice ban alocat pentru învățământ sau cultură nu este o cheltuială, ci mai degrabă o investiție cu cea mai bună dobândă.

În acești patru ani am reușit să redăm o nouă imagine unităților de învățământ din municipiu, clădirilor de patrimoniu și monumentelor istorice, prin intermediul unor ample lucrări cu finanțare din fonduri europene și bugetul local.

Am început, continuăm:

Reabilitarea, modernizarea, echiparea și dotarea unităților de învățământ din municipiu

Investițiile în infrastructura din domeniul cultural

Școala SMART, ateliere prototipare – implementare sisteme moderne de predare, iluminat inteligent și sistem smart de gestionare a utilităților la nivelul rețelei de educație din Zalău

Construire Grădiniță cu Program Prelungit în Cartierul Meseș

Modernizarea sălilor de sport de la unitățile de învățământ din municipiu

Susținerea dezvoltării culturale a Zalăului

Parteneriat cu Asociația Pro Teatru

Amplasarea statuii domnitorului Mihai Viteazul

URBANISM

Municipiul Zalău trece zilnic printr-un amplu proces de modernizare cu fiecare investiție nouă care este demarată sau finalizată.

Șantierele existente astăzi în Municipiu înseamnă dezvoltarea infrastructurii rutiere și pietonale, reabilitarea unor zone abandonate sau degradate și modernizarea rețelei de iluminat public.

DA! Continuăm!

Asfaltarea tuturor străzilor din municipiu

Extinderea rețelei de canalizare în toate cartierele

Pietonizarea străzii Unirii

Amenajarea de noi culoare de mobilitate urbană durabilă

Modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public

Construirea unui terminal intermodal Gară-Autogară

Modernizarea autobazei Transurbis (modernizare platforme și clădiri) și achiziția de echipamente și dotări pentru asigurarea mentenaței optime a autobuzelor

Amenajare parcare terană și supraterană în parcarea adiacentă Primăriei Municipiului Zalău

Amenajarea de puncte subterane de colectare a deșeurilor

Modernizarea zonelor degradate din municipiu

SPORT / TIMP LIBER / TURISM

O preocupare constantă este aceea de a oferi copiilor și tinerilor din Municipiu un mediu propice în care să se dezvolte și să crească sănătos.

Astfel, avem în execuție proiecte care au ca obiectiv crearea unui ambient plăcut și prietenos pentru petrecerea timpului liber. Aceste proiecte au efect benefic asupra creșterii calității vieții și a nivelului de trai.

Pentru TINERI, continuăm cu:

Finalizarea lucrărilor la Cinematograful Scala

Amenajarea de noi locuri de joacă pentru copii și modernizarea celor existente

Amenajare Dino Parc în Parc Pădure Brădet

Dezvoltarea infrastructurii pentru practicarea sportului de masă (terenuri de sport în două cartiere, două bazine de înot)

Realizarea de piste de biciclete între Municipiul Zalău și localitățile limitrofe – Hereclean, Crișeni, Meseșeni, Moigrad

Regenerare urbană zona CET

Regenerare urbană în Cartierul Dumbrava I și II

Regenerare urbană în Cartierul Brădet

Amenajare și marcare trasee turistice pe Meseș

Finalizarea lucrărilor la zona de picnic

ÎMPREUNĂ, AM REUȘIT

Bugetul Municipiului Zalău, dublat

Zalău, oraș atractiv pentru mediul de afaceri

Sănătate, Educație și Cultură – domenii în care am investit pentru viitor

Urbanism, artere rutiere reabilitate și transport public modern

Proiecte pentru tineri și familii tinere

Social, sprijin pentru vârstnici și categorii vulnerabile

Din punct de vedere al resursei financiare,

Bugetul Municipiului Zalău, dublat

– anul 2016, 116 milioane lei – 27,7 milioane euro;

– anul 2020, 248 milioane lei – 51,3 milioane euro.

Buget de DEZVOLTARE, de patru ori mai mare

anul 2016 – 6,1 milioane euro, buget de dezvoltare 22 la sută, buget de funcționare 78 la sută;

anul 2020 – 27,2 milioane euro, buget de dezvoltare 53 la sută, buget de funcționare 47 la sută.

Împreună cu o echipă de oameni care au făcut performanță în domeniile lor de activitate, voi continua să muncesc pentru Zalău!

AVEȚI ÎNCREDERE ÎN NOI!

Continuăm ÎMPREUNĂ!

