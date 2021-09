Guvernul PNL sprijină proiectele pentru modernizarea comunităților sălăjene

Mircea Abrudean, secretar general adjunct al Guvernului, s-a întâlnit astăzi, 4 septembrie 2021, cu primarii din județul Sălaj, din tot spectrul politic, principalele teme de dezbatere fiind Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, modificările legislative care vizează ajustarea prețurilor în proiectele demarate de autoritățile locale, funcționarea Companiei Naționale de Investiții etc.. Gazde ale evenimentului au fost Virgil Țurcaș, subprefectul județului Sălaj, și Claudiu Bîrsan, vicepreședinte al Consiliului Județean. “Le mulțumesc tuturor primarilor care au participat la acest dialog constructiv referitor la un program care vizează dezvoltarea tuturor comunităților, indiferent de culoarea politică a celor care conduc localitățile. La inițiativa primului ministru, Florin Cîțu, am considerat necesare aceste consultări cu edilii din întreaga țară, primarii având un rol major în implementarea acestui program. Guvernul înțelege prioritatea zero a României – dezvoltarea infrastructurii. Iar prin dezvoltarea infrastructurii vom ajunge și la creșterea calității vieții cetățenilor, precum și la dezvoltare economică”, a punctat oficialul guvernamental.

„Apreciez interesul colegilor din Cabinetul Cîțu față de proiectele importante pentru Sălaj și sălăjeni. Prezența oficialilor guvernamentali în județul nostru a devenit o constantă în ultima perioadă, iar primarii, principalii actori în procesul dezvoltării comunităților pe care le reprezintă, au avut un parteneriat corect și onest cu Guvernul Liberal. În timpul campaniilor electorale din anii precedenți ne-am asumat ca slogan #DezvoltămSălajul – #DezvoltămRomânia, iar ultimele luni am transformat acest slogan într-un proiect național. Subliniez din nou ideea că Guvernul României și-a asumat prin Programul de Guvernare modernizarea comunităților locale prin realizarea de investiții în infrastructura locală atât de necesare pentru reducerea decalajelor de dezvoltare între județe și pentru creșterea calității vieții oferite comunităților.

Prin programul Anghel Saligny, vor fi finanțate proiecte vitale pentru comunitățile sălăjene – lucrări de infrastructură rutieră și tehnico-edilitară. Acesta este ABC-ul dezvoltării unei comunități–investiții în apă, canal, gaze și drumuri județene și comunale. Cei care se opun realizării acestor investiții refuză șansa la dezvoltare a unor comunități întregi care își doresc un trai decent.

Nu trebuie să mai existe diferențe între condițiile de viață din mediul urban și rural. Guvernul Florin Cîțu demonstrează prin fapte concrete și proiecte credibile că a ales să fie de partea comunităților locale și a cetățenilor”, declară ministrul Lucian Bode, președintele PNL Sălaj.

