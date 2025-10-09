Începe Semimaraton Porolissum

Sâmbătă suntem invitați la alergare, dar nu oriunde, ci la Porolissum, locul încărcat de istoria daco-romană. Și în acest an, competiția Semimaraton Porolissum va reuni iubitori de sport, natură și drumeții, invitați din țară și străinătate dornici să se bucure de peisaje de poveste. Proba „Semimaraton HIDRONIC” are 23 de kilometri, iar „Cursa Salamandrelor” are lungimea de 12 kilometri. Pentru că sportul înseamnă bucurie, competiția cuprinde și cursa „Turul Santinelelor” în lungime de 1,6 kilometri. Premiile pentru câștigători sunt semnificative, anunță organizatorii, sufletul acestei competiții fiind și în acest an cunoscuta atletă Paula Todoran.

Share Whatsapp Email