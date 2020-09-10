Candidaţii partidelor politice pentru Consiliu Local Zalău şi Şimleu Silvaniei:
|Alianță/Partid/Candidat
|Membrul alianței care a propus cand.
|Nume
|Funcție
|Localitate/nr circumscriptiei
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL CIVIC MAGHIAR
|NAGY ATTILA-ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|EGRI-LUGOSSI KLÁRA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|KELEMEN ANDREI-NORBERT
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|OLAR GABRIELA CARMEN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|GULER ALIN-VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|TAKÁCS ZOLTÁN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|GOGA RAMONA-IOANA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|POPUŢEA ADRIAN-VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|COTOI-NEGREAN ADRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|CIORTEA-SUCIU ANDREA-MONICA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|POP RODICA-ANDREEA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|TEŞINSCHII EMANOIL-TIBERIU
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|BERAR SEPTIMIU
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|DRAGOŞ IULIA-ALEXANDRA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|SUCIU SORIN-ADRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|ARDELEAN COSMIN-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|NISTOR ADRIAN-OVIDIU
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|ILIEŞ RADU-GABRIEL
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|BĂRBURAŞ RADU-BOGDAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|POP VLAD-BOGDAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|MEZEI ALEXANDRU-RADU
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|CANDIDAT INDEPENDENT
|ILIEŞ BOGDAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|BREBAN LUDOVICA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|TEGZEŞ CLAUDIU-COSMIN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|CRIŞAN VALERIU-RADU
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|GROZA SERGIU-DAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|TOUT DORINA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|SĂVOIU MIHAI-PETRU
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|OPRIŞ TRAIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|POP VASILE-CĂLIN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|POP GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|HULUBAN IONUŢ-MIHAI
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|TOUT IULIA-CODRUŢA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|BOGDAN MIRELA-SANDA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|HULUBAN DAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|RUS ALEXANDRU-RAUL
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|TEGLAŞ CRINA-GABRIELA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|JULA CAMELIA-MARIANA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|COCA SABINA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|ROMAN DARIUS-AURELIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|VARGA NORBERT-IONUŢ
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|MADARAS OTTÓ
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|MIALĂU MARIUS
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|CIACA MARIUS-CĂLIN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|DRAGOMIR IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|DRAGOMIR IONUŢ-BOGDAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|CIURTE ANEZIA-DINA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|DRAGOMIR GABRIELA-ECATERINA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|LONGODOR ANDREI-MARIUS
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|POP CĂTĂLIN-DANIEL
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|FIZEŞAN OLIMPIA-ALEXANDRA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|LONGODOR DANA-PAULA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|POPAN ADRIAN-ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BLAJ TEODOR-MARIUS
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|PETER TEODOR
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CHIŞ FLORENTINA-IOANA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|SABOU FELICIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|POPOVICI SERGIU-RAREŞ
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|STAN MARIN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|PAŞCA CANTEMIR
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CHIŞ GHEORGHE-NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|PUIE DENISA-MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|PÂRJEA VALER-COSMIN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MOISI SERGIU-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|LUNG MIHAI DAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|PUIE LILIANA-MARIANA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|IVAŞCĂU ALIN ŞTEFAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|INCEU MARIA-NATALIA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BRUSTUREAN RAMONA-MIRELA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|ONUŢE GABRIEL-IONUŢ
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|SZABOU ANDREEA-DORINA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|DRAGOŞ ANCUŢA-MIRELA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|ŞTIRB RADU-ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CIORDAŞ IULIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|RUS NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|DRAGOŞ CIPRIAN-DAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|PETER MARIUS-CRISTIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|ŞANDOR MARTA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CURTIAN GHEORGHE-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BULGĂREAN GHEORGHE VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CRIŞAN MIHAI
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MORAR FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BANCEA GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|LABO IOAN-DOREL
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MUREŞAN MIHAELA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BORA ALEXANDRU-OCTAVIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BREJE CLAUDIU
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BICAN AUREL-MIRCEA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|VĂDAN MIRCEA-OLIVIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|VLAICU CIPRIAN-PAMFIL
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|STÎNA PAULA-LUCIA-MIHAELA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ERNSZT IULIA-MONICA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|DASCĂLU IULIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|GORGAN PAUL-ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|DEÁK ROBERT-EDWIN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|SAS DUMITRU
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|SABOU IONUŢ-NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MARGIN GABRIEL-ADRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|COSTE RADU
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CRIŞAN MARIAN-DĂNUŢ
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CIORTEA FLAVIU-CORNELIU
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ŞANDOR IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|RUSU DANIEL
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|HICEA ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|IEPURE IOAN-VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|MUREŞAN ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|STANCIU GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|TRIFAN ŞTEFAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|TERHEŞ CRISTINA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|PRODAN ONUŢ
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|HOSSU FLAVIU-COSMIN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|ZIRBO CRISTINA-MARGARETA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|COSTEA COSMIN-CORNELIU
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|NEGREAN CIPRIAN-MARIUS
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|OPRIŞ ADONIA-AUGUSTINA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|CORDEA IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|JOLDOŞ NICOLAE-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|RUS CRISTINA-ADRIANA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|FODOCA ADRIAN-CĂLIN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|ARDELEAN DORIN-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|ILIEŞ CRISTINA IOANA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|DAN RADU
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|GALE DAN-VALENTIN-ION
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|TOMOLE IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|PUŞCAŞ ADRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|DUMA FLAVIU-IONUŢ
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|CRIŞAN DOREL IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|ONACA VLAD
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|CIAC IONUŢ
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|PROŞTEAN CONSTANTIN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|PĂUŞAN VASILE- RĂZVAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|LUNG IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|MARIAN CLAUDIU-MIHAIL
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|FODOREANU IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|ARDELEAN DAN-NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|NISTE FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|NEGREA LIVIU
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|UNGUR IOAN-ALIN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|ARDELEAN DANIELA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|MASTAN LEONTIN-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|UNGUR FLORINA-IULIANA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL RE:START ROMÂNIA
|RODINA VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL RE:START ROMÂNIA
|HORINCAR ADRIANA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL RE:START ROMÂNIA
|IGNA ARON
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL RE:START ROMÂNIA
|RODINA CĂTĂLIN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL RE:START ROMÂNIA
|RUSAN SIMONA-ESTERA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL RE:START ROMÂNIA
|HORINCAR ANAMARIA-NICULINA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL RE:START ROMÂNIA
|MASTAN IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL RE:START ROMÂNIA
|TRIPON DAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL RE:START ROMÂNIA
|SĂSTRAŞ MONICA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL RE:START ROMÂNIA
|CÎMPEAN ADRIANA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL RE:START ROMÂNIA
|TRIPON LARISA-VIRGINIA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL RE:START ROMÂNIA
|RODINA ANA-MONICA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL RE:START ROMÂNIA
|RAD IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL RE:START ROMÂNIA
|SĂSTRAŞ LIVIU
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL RE:START ROMÂNIA
|HORINCAR NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL RE:START ROMÂNIA
|BREBAN MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL RE:START ROMÂNIA
|MASTAN ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL RE:START ROMÂNIA
|GHIURCO LILIANA-LUMINIŢA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL RE:START ROMÂNIA
|CÎMPEAN VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL RE:START ROMÂNIA
|IGNA RODICA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL RE:START ROMÂNIA
|MASTAN AURELIA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GAVRILUŢ AMALIA-IOANA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CIUNT IONEL
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BĂLĂJEL TEODOR
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|TUDUCE IOANA-MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|FORŢ CĂLIN-CRISTIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|POPIŢ IULIAN-ADRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|DRAGOŞ RAUL-BOGDAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|TALOS GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BERCEAN DAN-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ŞERBAN IOAN-BOGDAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BUJOR CLAUDIU-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CIOBANU ANDA-MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GORGAN MARIUS-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|COSTINAŞ OVIDIU
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PORUMB DOREL
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|LUPUŢ ALIN-DAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MUREŞAN OVIDIU-VLAD
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|HIDAN IOAN-GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GUŞĂ CRINA-NICOLETA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|OROS FLORIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|RUS GIANINA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|DROJ ADRIANA-VIORICA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|POP FLAVIU-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GLIGUŢA ALEXANDRU-DANIEL
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BLAJ FLORIN-LUCIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ADRIDAN MARCEL-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PRODAN GABRIEL-DORIN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|LAKATOS ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|FAZAKAS NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BOGDÁN ZSOLT-MIKLÓS
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|NAGY IMRE ISTVÁN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|KULCSÁR-SZABÓ ANDRÁS
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|KOVÁCS IRINA ELISABETA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|FALUVÉGI ERVIN-ZOLTÁN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BÉCZI CSILLA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SZŐLLŐSI TIBERIU-BENIAMIN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|PATAKI IDA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BARA LAJOS-ISTVÁN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|GOMBOS GYÖNGYI
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|ROZS RITA-EVA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|MATYI STEFAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|ŐSZ SANDOR
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|NEMES ERVIN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|HALLER OTTÓ
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|MAJDIK VASILE-ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SZŐKE LORÁNT-ATTILA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|CSÓKA TIBERIU
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|GOMBOS MIKLÓS
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SOJKA ATILA-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SIMONFI MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SZILÁGYI RÓBERT-ISTVÁN
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|MATOLCSI ELISABETA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SZŐLLŐSI TIMEA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|KULCSÁR MARIA-MAGDALENA
|CONSILIERI LOCALI
|ZALĂU – 1
|CANDIDAT INDEPENDENT
|LUKA LASZLO
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|CANDIDAT INDEPENDENT
|POP PETRU
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|CANDIDAT INDEPENDENT
|BILŢ-CRIŞAN IOAN-CRISTIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|SÎRCA AUREL
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|SÎRCA DOREL-COSTEL
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|GHILEA ALEXANDRA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|MANEA LILIANA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|MUREŞAN CLAUDIU IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|SALE ANDREI
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|OLTEAN CIPRIAN-IONUŢ
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|PUŞCAŞ DORU-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BOB MIRCEA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|RASTĂU TRAIAN-PĂUNAŞ
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|ŞANDOR DANIEL-GAVRIL
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|POP CORNELIU-RADU
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MOCAN MARCEL
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|LAZOC TRAIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BOŞCA ARON
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|ONIGA MIHAI
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CHIRILLA RADU-IONUŢ
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|GHEŢI GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|FORTIŞ AUGUSTIN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|FORTIŞ CAMELIA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|OPRIŞ VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|ARDELEAN STELA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|ARDELEAN IOAN-MIRCEA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|RASTĂU OLIMPIA-SIMONA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MAN VASILE-MARCEL
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|DRAGOŞ MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BIRIŞ VASILE-FLORIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|RAŢIU CIPRIAN-BOGDAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|POP ALEXANDRU-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|ARDELEAN ADRIAN-DAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BLAGA DUMITRU
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|LAZAR IOAN-RADU
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CORDIŞ ANDRADA-IOANA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|OROS DIONIS-ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|LIPO ANGELA-MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|KUN ADRIAN-CĂTĂLIN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|OPREA MIHAI
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|PAVEL FLORICA-ADRIANA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|POP CORNEL
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ILINCA EUGENIA-VIORICA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|SABOU ROMEO-ADRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MAN CĂLIN-COSMIN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|SABO IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|PORCAR DOINA-MARCELA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BALINT IOSIF
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CHIFOR IULIU
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|TALOŞ OANA-FLORINA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|INOVAN LUCIAN-NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CRIŞAN CODRUŢ-EUGEN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ŞIREAG MARIUS-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CHIŞ ADRIAN-VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ARDELEAN NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|POP GINA-CRISTINA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|POP-SILVĂŞAN IOANA-MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|SABOU CORNEL
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|POP-SILVĂŞAN DAN-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|SILVĂŞAN-PAŞCA CODRUŢA-ROZICA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|RACSAK STEFAN-CRISTIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|GHILEA SORIN-ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|GALE DENISA-RALUCA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|OPRIŞ CRISTIAN-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MAN VASILE-OVIDIU
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|SEUTE IOAN-GAVRIL
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CRIŞAN ALEXANDRINA-LUMINIŢA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|NECHITA VIORELA-GABRIELA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|RAŢ ADELINA-LAVINIA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CRISTE MIHAIELA-ALINA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CHIŞ GABRIEL-SEBASTIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BOŞCA CORNEL-ARON
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|COSMA MIOARA-DOINA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GRĂDINAR TIBERIU-EUGEN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ANDREI DOREL
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PĂCURAR GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CIULIC ALINA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|TALA RODICA-CARMEN-LICIA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|FAINA TEODOR
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PUŞCAŞ VASILE-IONUŢ
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CORDON GABRIELA-MONICA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|OLTEAN ALINA-MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ASTALÎŞ GABRIELA-MONICA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GLIGUŢA GRAŢIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|POP MIRABELA-ANA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BIRTA LEVENTE-ANDREI
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|ILLYÉS PÉTER-PÁL
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|PAPP ZSOLT-LASZLÓ
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SZABÓ ERNŐ-CSABA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|PAPP LAJOS-LEVENTE
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|KOVÁCS ZOLTAN-ZSOLT
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|LŐRINCZ ATTILA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BEREK STEFAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|GÁSPÁR BORÓKA-PANNA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|OROSZ FERENC
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|ACSÁDI ANNAMÁRIA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|MÁTÉ ZOLTÁN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|CSAPÓ CRISTINA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|LEOPOLD ŞTEFAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|NAGY-SZABÓ FRANCISC
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|KUPÁS NÁNDOR
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|PAPP LUDOVIC
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SZABÓ ERZSÉBET-GABRIELA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|MÁK SZABOLCS-TIBÓR
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BIRTA ERICA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|CSOKA LEVENTE-ZOLTÁN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BUDAI BALÁZS
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|CRIŞAN CRINA-CRISTINA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|CHIŞ IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|BOB VIRGIL-MARIUS
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|CĂLĂCIAN DELIA CORINA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|TULBURE CĂLIN-VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|BLAGA CORNEL-ILIE
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI – 4