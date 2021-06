În zilele de 15 și 16 iunie 2021, elevii Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Speranța” Zalău, alături de elevi ai Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Zalău au fost protagoniștii unei campanii de informare și sensibilizare privind dizabilitatea, campanie derulată în cadrul proiectului educațional „Solidari pentru o lume mai bună”, ediția a VI-a.

Campania, gândită ca un demers coerent și logic de schimbare a atitudinii comunității față de persoanele cu dizabilități, a debutat cu o serie de lecții interactive susținute de cadre didactice ale C.Ș.E.I. „Speranța” Zalău la trei clase de a VI-a din cadrul școlii partenere. Desfășurarea față în față a lecțiilor și utilizarea unor metode activ-participative au facilitat înțelegerea dizabilității și promovarea unor valori precum solidaritatea, toleranța, acceptarea. Ziua a doua a activităților le-a oferit elevilor celor două instituții de învățământ prilejul de a interacționa și de a lega noi prietenii, bucurându-se, totodată, de spațiul de joacă viu colorat din incinta școlii „Mihai Eminescu” Zalău. Impactul asupra elevilor din clasele a VI-a A, B și F a fost extraordinar, aceștia devenind conștienți că diferențele unesc, realizând, în același timp, că emoțiile pot crea legături durabile bazate pe emoții și trăiri specifice vârstei, care nu țin cont de niciun fel de dizabilități.

Proiectul, inițiat de cele două unități de învățământ, în parteneriat cu Asociația Plai Transilvan și Societatea Națională de Cruce Roșie, Filiala Sălaj, are ca principal scop crearea unei comunități tolerante și incluzive, în care copiii și tinerii cu dizabilități să se simtă acceptați și valorizați. Sperăm și ne dorim ca elevii noștri speciali să devină parte activă a comunității în care trăiesc, iar astfel de acțiuni de conțientizare să fie multiplicate și în alte școli sălăjene.

prof. Amalia Sabău, director C.Ș.E.I. „Speranța” Zalău

prof. Anca Făgărași, director Șc. Gim. „M. Eminescu” Zalău