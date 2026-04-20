Sabou-Chirti Anamaria, mențiune la Olimpiada Națională de Religie

În perioada 15-19 aprilie s-a desfășurat la Reșița, FAZA NAȚIONALĂ A OLIMPIADEI DE RELIGIE – CULTUL ORTODOX, pentru clasele IX-XII.

La competiție, județul Sălaj a participat cu un lot alcătuit din patru eleve ale Colegiului Național „Silvania” Zalău, astfel:

Clasa a IX-a : TUNS DIANA – PATRICIA, profesor coordonator Gârboan Mihaela;

Clasa a X-a : IGNA ALESSANDRA, profesor coordonator Gârboan Mihaela;

Clasa a XI-a: SABOU – CHIRTI ANAMARIA, profesor coordonator Albert Marian;

Clasa a XII-a: AIOANEI MĂLINA – ANDREEA , profesor coordonator Albert Marian.

În cadrul competiției, elevii sălăjeni au obținut următoarele rezultate:

* MENȚIUNE: eleva SABOU-CHIRTI ANAMARIA, profesor coordonator Albert Marian

* PREMIU SPECIAL, eleva IGNA ALESSANDRA, profesor coordonator Gârboan Mihaela.

Din Comisia Centrală au făcut parte Claudia Boha, inspector pentru Managementul Resurse Umane și Învățământ Particular în cadrul ISJ Sălaj, în calitate de vicepreşedinte și Mioara Gudea, inspector de Religie în cadrul ISJ Sălaj, în calitate de membru.

Lotul olimpic a fost însoțit de profesoara Gârboan Mihaela, Colegiul Național „Silvania” Zalău.

M. S.