Benk Petra-Demetra și Elekes Ferenc, premiați la Olimpiada de Limba și Literatura Maghiară Maternă

În perioada 7-10 aprilie, la Cluj-Napoca s-a desfășurat etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Maghiară Maternă. Județul Sălaj a fost reprezentată de 9 elevi:
– Kupás Timea-Lilla, clasa a V-a, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău, profesor coordonator Boda Erzsébet,
– Benk Petra-Demetra, clasa a VI-a, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău, profesor coordonator Boda Erzsébet,
– Ilyés Nikolett Ingrid, clasa a VII-a Școala Gimnazială „Báthory István” Șimleu Silvaniei, profesor coordonator Veres Tünde,
– Dimény Anna, clasa a VIII-a, Liceul Tehnologic „Cserey Goga” Crasna, profesor coordonator Szőcs Erzsébet,
– Kulcsár Evelyn Kitti, clasa a VIII-a, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău, profesor coordonator Boda Erzsébet,
– Király Tímea- Krisztina, clasa a IX-a, Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău, profesor coordonator Kovács Tünde,
– Elekes Ferenc, clasa a IX-a, Colegiul Naționala „Silvania” Zalău, profesor coordonator Szabó Katalin,
– Meleg Orsolya, clasa a X-a, Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei, profesor coordonator Nagy Eleonora,
– Kulcsár Szilvia, clasa a XI-a, Colegiul Național „Silvania” Zalău, profesor coordonator dr. Kovács Éva.
Elevii sălăjeni au obținut următoarele rezultate:
* Premiul III: Benk Petra-Demetra, clasa a VI-a, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău și Elekes Ferenc, clasa a IX-a Colegiul Naționala „Silvania” Zalău
* Mențiune: Kupás Timea-Lilla, clasa a V-a, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău și Kulcsár Szilvia, clasa a XI-a, Colegiul Național „Silvania” Zalău.
M. S.