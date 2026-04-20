Premiul special pentru Muste Cristiana Ioana

În perioada 17 – 19 aprilie 2026 s-a desfășurat la Ploiești proba orală din cadrul Olimpiadei de Pedagogie-Psihologie (licee pedagogice), clasele IX-XII. Sălajul a fost reprezentat de trei eleve, de la Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău, care s-au calificat la etapa națională, în urma punctajului obținut la proba scrisă:

Gaidoș Bianca-Ioana, clasa a XII-a, profesor coordonator Coste Maria;

Goia Andrada Denisa, , clasa a X-a, profesor coordonator Coste Anca;

Muste Cristiana Ioana, clasa a IX-a, profesor coordonator Călugăr Mihaela

În urma desfășurării ambelor probe (proba scrisă și proba orală), eleva MUSTE CRISTIANA IOANA a obținut Premiul special.

Profesoara Călugăr Mihaela a fost membru în Comisia Centrală a Olimpiadei. Lotul de elevi a fost însoțit de profesoara Moldovan Ioana Vilmuca, de la Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău.

M. S.