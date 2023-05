Evaluarea Națională pentru clasa a VI-a, care urma să înceapă miercuri, 24 mai, a fost amântă cu o săptămână, în contextul grevei declanșate de cadrele didactice. Ministerul Educației a anunțat că a fost modificat calendarul de organizare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2022 – 2023. Astfel, Evaluarea Națională pentru clasa a VI-a va avea loc în zilele de 30 mai (Limbă și comunicare), respectiv 31 mai (Matematică și științe ale naturii).

M. S.