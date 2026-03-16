Rezultate remarcabile pentru tinerii matematicieni sălăjeni

În perioada 13-15 martie 2026, s-a desfășurat la Satu Mare Concursul Național de Matematică și Informatică „Grigore C. Moisil”, ediția XXXVIII, clasele V-XII. Competiția, un reper de tradiție în calendarul școlar, a reunit elevi din șapte județe ale regiunii Nord-Vest (Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Mureș, Satu Mare și Sălaj), oferind tinerilor oportunitatea de a-și măsura cunoștințele la cele mai înalte standarde.

Județul Sălaj a fost reprezentat de două loturi:

Lotul de matematică : 16 elevi (10 de gimnaziu și 6 de liceu), însoțiți de prof. Valea Codruța (Școala Gimnazială „Porolissum” Zalău) și de prof. Evaluatori : Bulgărean Vasile, Lucaciu Simona (Colegiul Național „Silvania” Zalău), Haiduc Sorina (Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei), Sabou Manuela (Colegiul Tehnic „Al. Papiu Ilarian” Zalău), Cozac Emil (Școala Gimnazială „Porolissum” Zalău), Crișan Adriana ( Școala Gimnazială „Silvania” Șimleu Silvaniei), Blaga Claudia (Școala Gimnazială Nr.1 Valcău de Jos), Știrb Ramona (Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău.

Loturile au fost însoțite și de inspectorii de specialitate, prof. Radu Niculina – disciplina matematică și prof. Gavriș Loredana – disciplina informatică.

Elevii sălajeni au obținut următoarele distincții:

Secțiunea Matematică:

Mențiune (Clasa a V-a): Anca Florin Mihai – Colegiul Național „Silvania” Zalău (profesor îndrumător Ilonța Andrei).

Secțiunea Informatică:

Premiul I (Clasa a XI-a): Petrean Roland – Colegiul Național „Silvania” Zalău / Centrul Județean de Excelență Sălaj (profesor îndrumător Morar Florin).

Premiul III (Clasa a VI-a): Adridan Cezar-Ștefan – Școala Gimnazială „Mihai Eminescu" Zalău / Centrul Județean de Excelență Sălaj (profesori îndrumători Alice Brândușan, Deac Paula-Cristina).

Premiul III (Clasa a VIII-a): Ciurbe Bogdan Radu – Colegiul Național „Silvania" Zalău / Centrul Județean de Excelență Sălaj (profesori îndrumători Vlaicu Cristina, Deac Paula-Cristina).

Mențiune (Clasa a X-a): Creț Cristian – Colegiul Național „Silvania" Zalău / Centrul Județean de Excelență Sălaj (profesori îndrumători Deac Paula-Cristina, Morar Florin).

Mențiune (Clasa a X-a): Opriș Caleb-Sebastian – Colegiul Național „Silvania" Zalău / Centrul Județean de Excelență Sălaj (profesori îndrumători Deac Paula-Cristina, Morar Florin).

Mențiune (Clasa a XII-a): But Andrei Ionuț – Colegiul Național „Silvania" Zalău / Centrul Județean de Excelență Sălaj (profesor îndrumător Morar Florin)

M. S.