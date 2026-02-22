Relaxarea s-a terminat. Modulul simulărilor începe pentru elevii sălăjeni, absolvenți de gimnaziu și liceu

Gata vacanța. Elevii și preșcolarii sălăjeni s-au bucurat în ultimele zile de o săptămână de vacanță, prevăzută în calendarul oficial al anului școlar 2025-2026.

Începând de sâmbătă, 14 februarie, și până duminică, 22 februarie, preșcolarii și elevii din grădinițele, școlile și liceele din întreg județul au avut zile libere, odată cu vacanța mobilă de schi, organizată diferit în funcție de decizia autorităților județene.

După această perioadă de pauză începe cel de-al patrulea modul din cele cinci stabilite pentru anul școlar în curs. Din 23 februarie și până în 3 aprilie, elevii vor fi prezenți în sălile de clasă, urmând ca mai apoi să înceapă vacanța de Paște.

După zile de relaxare, simulările se arată în zare

În cel de-al patrulea modul, absolvenții ciclului gimnazial și liceal vor susține simulările examenelor naționale, conform calendarului oficial.

Elevii claselor a VIII-a vor susține simulările în zilele de 16 și 17 martie, iar cei din clasa a XII-a în perioada 23-26 martie. Rezultatele lucrărilor vor fi comunicate candidaților din gimnaziu la data de 30 martie, iar viitorilor absolvenți de liceu în 16 aprilie.

Calendar Simulare Evaluare Națională 2026 – clasa a VIII-a

16 martie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă,

17 martie 2026: Matematică – probă scrisă,

18 martie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă,

30 martie 2026: Comunicarea rezultatelor.

Simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat 2026

23 martie: Limba și literatura română (E.a),

24 martie: Proba obligatorie a profilului (E.c),

25 martie: Proba la alegere a profilului și specializării (E.d),

26 martie: Limba și literatura maternă (E.b),

16 aprilie: Comunicarea rezultatelor.