Termenele de finalizare pe A3, sub presiunea autorităților

Vești bune vin de pe șantierele Autostrăzii Transilvania pentru șoferii sălăjeni și nu numai. Toți constructorii din teren au revenit pe șantiere, iar activitatea a fost reluată pe toate cele patru tronsoane dintre Nădășelu și Poarta Sălajului, dar și pe cele din județul vecin, Bihor, între Suplacu de Barcău și Biharia.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, sălăjeanul Horațiu Cosma, a anunțat că ritmul lucrărilor este unul susținut, iar în această perioadă activitățile se concentrează în special la poduri, viaducte, șanțuri, rigole și la instalarea parapetului metalic de protecție.

„Odată cu uscarea completă a terenului, în martie vor fi reluate în forță pe toate celelalte componente ale șantierelor, în special la terasamente și asfalt”, transmite oficialul.

Mai mult, anul acesta va fi unul al inaugurărilor în ceea ce privește infrastructura din județ, iar circa 100 de kilometri de drum de mare viteză de pe Autostrada Transilvania vor fi deschiși circulației: „Anul acesta vom deschide circulația pe aproape 100 km noi din A3 – un moment extrem de așteptat, care va însemna timpi de deplasare mai scurți, siguranță sporită și o conexiune mai rapidă de la Cluj spre Zalău, Oradea și mai departe spre Europa”, a mai transmis Cosma.

Presiuni pentru respectarea termenelor

Secretarul de stat mai anunță că întregul proces de realizare a șoselelor de mare viteză este atent monitorizat, cu o atenție sporită asupra respectării tuturor termenelor de finalizare a lucrărilor: „Continuăm să monitorizăm îndeaproape fiecare șantier și să menținem presiunea pe constructori pentru respectarea termenelor asumate, în timp ce asigurăm fluxul financiar constant. Dezvoltarea infrastructurii rutiere rămâne o prioritate majoră la Ministerul Transporturilor”, încheie oficialul sălăjean.