Premiul I pentru Cherecheș Alexia-Iuliana la etapa națională a Olimpiadei de Cultură și Spiritualitate Românească

În perioada 14–17 mai 2026, municipiul Slatina a găzduit etapa națională a Olimpiadei de Cultură și Spiritualitate Românească – clasele V–VIII, competiție care a reunit elevi și profesori din întreaga țară. Județul Sălaj a fost reprezentat de elevele Talpoș Daria, elevă în clasa a VII-a la Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Zalău, și Cherecheș Alexia-Iuliana, elevă în clasa a VI-a la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău.
Rezultatele obținute de lotul județului Sălaj au fost deosebite:
Cherecheș Alexia-Iuliana – Premiul I, oferit de Ministerul Educației și Cercetării, prof. coordonatori Botiș Diana și Lucaciu Antuza
Talpoș Daria – Premiu special, oferit de Ministerul Educației și Cercetării – prof. coordonatori Gudea Mioara și Iacob Diana
Lotul a fost însoțit de prof. Pădurean Codruța, de la Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Zalău.
M. S.