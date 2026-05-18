Premiul I pentru Cherecheș Alexia-Iuliana la etapa națională a Olimpiadei de Cultură și Spiritualitate Românească

În perioada 14–17 mai 2026, municipiul Slatina a găzduit etapa națională a Olimpiadei de Cultură și Spiritualitate Românească – clasele V–VIII, competiție care a reunit elevi și profesori din întreaga țară. Județul Sălaj a fost reprezentat de elevele Talpoș Daria, elevă în clasa a VII-a la Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Zalău, și Cherecheș Alexia-Iuliana, elevă în clasa a VI-a la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău.