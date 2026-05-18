Echipa „Brainstorms” de la API Zalău, la competiția internațională de robotică din Istanbul

Echipa de robotică „Brainstorms”, de la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău va reprezenta județul Sălaj în cadrul competiției internaționale FTC – Istanbul Premier Event 2026, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate roboticii pentru liceeni. Echipa participă de nouă ani în cadrul FIRST Tech Challenge România, cea mai mare competiție de profil din țară, organizată de Asociația „Nație Prin Educație”, obținând constant rezultate remarcabile.

În sezonul competițional 2025–2026, echipa a reușit o performanță notabilă: Locul I și statutul de căpitan al alianței câștigătoare la Etapa Regională Nord – FTC Bistrița. Acest rezultat le-a asigurat calificarea la etapa națională desfășurată la București, în perioada 13–15 martie 2026. Ca urmare a acestor rezultate, „Brainstorms” a fost înscrisă pe tabloul competiției internaționale „FTC – Istanbul Premier Event”, poziția 12. Evenimentul va avea loc între 26 și 28 iunie 2026 și va reuni 100 de echipe de tineri pasionați de robotică și STEAM din întreaga lume.

Pe lângă competiție, evenimentul oferă participanților activități educaționale, schimburi culturale și oportunități de colaborare, transformând întreaga experiență într-o săptămână dedicată inovației, creativității și spiritului de echipă. Coordonatorul echipei este profesorul Alexandru Muresan.

