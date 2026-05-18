Concurs de orientare. Zeci de elevi de la Școala „Gheorghe Lazăr” din Zalău, pregătiți să se descurce în situații limită

Clubul Pro-Silva din Zalău a organizat astăzi o amplă competiție de orientare sportivă, un eveniment conceput să marcheze Săptămâna Internațională a Orientării Sportive. Competiția s-a desfășurat în parcul central din Zalău, sub coordonarea sălăjeanului Florin Dârjan, pionul principal al Clubului „Pro-Silva”. Evenimentul a avut loc în parteneriat cu Școala Gimnazială Gheorghe Lazăr, în cadrul proiectului Erasmus+ „Compass 2”’.

Această competiție face parte dintr-un şir de concursuri şi activităţi care au loc sub egida Federaţiei Române de Orientare, pentru derularea de parteneriate, constând în realizarea de activităţi sportive de orientare, având ca scop promovarea acestei discipline în rândul elevilor, prin activităţi desfăşurate în proximitatea şcolilor. De asemenea, se doreşte dezvoltarea abilităţilor de orientare a elevilor, a încrederii în sine şi luarea de deciziilor în condiţii dinamice.

Elevii au utilizat în orientare aplicația COMPASS Orienteering (dezvoltată de Universitatea din Viena), o platformă digitală concepută pentru a îmbina activitățile în aer liber cu educația și antrenamentul sportiv. Aceasta permite utilizatorilor să descarce hărți, să parcurgă trasee de orientare bazate pe GPS sau coduri QR și să își creeze propriile circuite. Proiectul „Compass” se derulează în parteneriat cu Universitatea din Viena, Federaţia Bulgară de Orientare, Club Atu Kosice Slovacia şi Clubul OK Zlatorv Prilep Macedonia de Nord.