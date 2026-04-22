Octavian Andrei Buboiu, pe locul secund la Olimpiada Națională de Religie, cultul greco-catolic

În perioada 6-9 aprilie s-a desfășurat la Baia Mare FAZA NAȚIONALĂ A OLIMPIADEI DE RELIGIE – CULTUL GRECO-CATOLIC, pentru clasele V-XII.
La competiție, județul Sălaj a participat cu un lot alcătuit din cinci elevi, doi de la Colegiul Național ,,Simion Bărnuțiu” din Șimleu Silvaniei, și câte unul de la Colegiul Național ,,Silvania” Zalău, Colegiul Tehnic ,,Alesandru Papiu Ilarian” Zalău și Școala Gimnazială ,,Gheorghe Lazăr” din Zalău.
În cadrul competiției, elevii sălăjeni au obținut următoarele rezultate:
Elevul Buboiu Octavian Andrei, de la Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” din Șimleu Silvaniei, profesor coordonator preot Mărincean Florin Călin, a obținut premiul II.
Lotul olimpic a fost însoțit de preot Matei Marius Vasile.
M. S.