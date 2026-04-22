Elevul zălăuan Roland Petrean, felicitat de președintele României

În semn de recunoștință pentru rezultatele deosebite aduse României la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială (și nu numai), elevul Colegiului Național „Silvania” din Zalău, Roland Petrean, a invitat de Administrația Prezidențială să participe la Forumul DeepTech, organizat la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Mondiale a Creativității și Inovării. Cu această ocazie, olimpicul sălăjean a fost felicitat de președintele Nicușor Dan.

„Când numele tău ajunge la masa unde se discută viitorul, înseamnă că ai început deja să îl modelezi. Când ai viziune și consistență, ajungi în locurile unde ideile devin decizii, iar deciziile devin schimbare reală. Suntem foarte mândri că Roland Petrean este mai mult decât un nume. Reprezintă o direcție, un standard, o nouă generație care redefinește locul României în ecosistemul global al educației”, este mesajul familiei lui Roland.