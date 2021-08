Misterul începerii şcolilor va fi dezlegat abia în septembrie

Elevi, părinţi, profesori au o singură întrebare cu o lună înainte de startul noului an şcolar, cum se vor desfăşura cursurile? Răspunsurile nu se îngrămădesc să vină dinspre factorii de decizie, ceea ce indică o anumită „fluiditate” a situaţiei. Dacă imediat după intrarea în vacanţă se vorbea despre şcoală cu prezenţă fizică la cursuri în proporţie de 100%, acum lucrurile nu mai sunt chiar atât de sigure.

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat că la începutul lunii septembrie va fi semnat un ordin de către miniştrii Educaţiei şi Sănătăţii care va reglementa „toate aspectele necesare” începerii şcolii în condiţii de siguranţă, adaptate la „realităţile existente” în ţara noastră: „Vom avea la începutul lunii septembrie un ordin comun Ministrul Educaţiei – Ministrul Sănătăţii care va reglementa toate aspectele necesare începerii şcolii în condiţii de siguranţă, în condiţii adaptate la realităţile existente în România, realităţi care arată foarte multe probleme la nivelul sistemului de învăţământ, inclusiv din perspectiva infrastructurii”. Cum există şi alte probleme, nu doar cele legate de pandemie, ministrul a afirmat că sunt multe şcoli în care sunt şantiere în prezent şi că a primit asigurări din partea inspectoratelor şcolare că lucrările vor fi finalizate înainte de începerea noului an şcolar: „Sunt într-adevăr multe şcoli în care sunt şantiere în acest moment, important este ca şantierele să fie închise înainte de începerea şcolii. (…) Ministerul Educaţiei se implică prin programa de reabilitare a şcolilor pe care le monitorizează îndeaproape, Ministerul Educaţiei susţine implementarea proiectului România Educată prin care avizăm modificarea şi eficientizarea cadrului normativ pentru asigurarea standardelor de siguranţă şi calitate în şcolile din România. Avem o sumă importantă cuprinsă în PNRR care se află în negocieri cu Comisia Europeană în acest moment destinată tocmai îmbunătăţirii infrastructurii şcolilor şi avem de asemenea şi un comitet interministerial condus de viceprim-ministru pentru şcoli sigure şi sănătoase. (…) Am primit asigurări din partea inspectoratelor şcolare că lucrările vor fi finalizate. Acum, măsura în care eu sunt convins că aceste lucruri se vor întâmpla este discutabilă”. Pe de altă parte ministrul a declarat că şcolile nu sunt pregătite să preia elevi de la alte unităţi de învăţământ preuniversitar şi că există probleme de suprapopulare: „Nu sunt pregătite şcolile să preia elevi din alte unităţi de învăţământ preuniversitar pentru mai multe motive. În primul rând, suntem după o situaţie de criză sanitară, în care toţi elevii aşteaptă să înceapă şcoala cu prezenţă fizică. În al doilea rând, pentru că avem anul acesta o micşorare a numărului de elevi în clasă, ceea ce determinat o creştere a numărului de clase în liceu şi la trecerea din clasa a IV-a în clasa a V-a. De asemenea, avem nevoie de laboratoare dacă vrem ca elevii să aibă un curriculum bazat pe competenţe, iar competenţele practice de care are nevoie societatea şi au nevoie angajatorii se obţin în mare parte în laboratoare. Avem în PNRR dotarea a 10.000 de laboratoare de fizică, chimie, biologie, laboratoare care au nevoie de spaţii. Aceste spaţii au fost pierdute odată cu introducerea clasei pregătitoare în şcoli. Nu mai există spaţii în şcoli din Bucureşti, Ilfov, Timiş, Sibiu, Bihor, care sunt suprapopulate. Avem o problemă cu suprapopularea”.

Neglijată din cauza pandemiei, problema toaletelor insalubre va reveni în atenţie, mai ales că nu problema încă persistă. Nici chestiunea manualelor, mai exact a absenţei lor, nu trebui neglijată.

