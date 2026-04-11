Maria Moldovan s-a calificat la Olimpiada Internațională de Geografie

În perioada 5-10 aprilie 2026, la Hunedoara s-a desfășurat etapa națională a Olimpiadei de Geografie, clasele VIII-XII. Județul Sălaj a fost reprezentat de patru elevi din clasele VIII, X, XI și XII. Elevii sălăjeni au realizat punctaje frumoase și au obținut următoarele premii:

Kocsis-Feri Benjamin, clasa a X-a, Colegiul Național „Silvania” Zalău, profesor îndrumător Forró Zoltan, locul 8, Mențiune;

Bradin Katherine, clasa a XI-a, Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău, profesor îndrumător Ciurean Codin, Premiul special;

Moldovan Maria, clasa a XII-a, Colegiul Național „Silvania” Zalău, profesor îndrumător Bulgărean Sanda, locul 4, Mențiune

Lotul olimpic a fost însoțit de profesoara Bulgărean Sanda, de la Colegiul Național „Silvania” Zalău.

În urma participării la proba de baraj (o probă scrisă în domeniul specialității, în limba engleză), eleva MOLDOVAN MARIA (îndrumată de profesoara Bulgărean Sanda), s-a calificat la Olimpiada Internațională de Geografie, de pe primul loc și va face parte din lotul României.

În acest an, Olimpiada Internațională de Geografie se va desfășura, în perioada 11 – 17 august 2026, la Istanbul.