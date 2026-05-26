Site-ul la control (VIII)

În era digitală, site-urile instituțiilor publice au devenit principalul canal de comunicare între administrație și cetățeni. Prin intermediul acestora, cetățenii pot afla informații utile despre servicii, programe, proiecte sau decizii administrative, fără a mai fi nevoiți să meargă la sediile instituțiilor.

Un site oficial al unei instituții publice trebuie să fie clar structurat, ușor de accesat și actualizat constant. În general, aceste platforme includ secțiuni dedicate anunțurilor publice, comunicatelor de presă, legislației, programului de lucru, dar și informațiilor despre conducerea instituției. De asemenea, multe site-uri oferă formulare online sau posibilitatea de a descărca documente necesare pentru diverse solicitări.

Un alt element important îl reprezintă transparența. Publicarea bugetelor, a proiectelor aflate în dezbatere publică sau a rapoartelor de activitate contribuie la consolidarea încrederii dintre cetățeni și instituțiile statului. Astfel, site-urile devin nu doar surse de informare, ci și instrumente prin care administrația își demonstrează deschiderea față de comunitate.

Ne propunem un serial în care să analizăm succint siteurile din județ și să tragem un semnal de alarmă acolo unde lucrurile lasă de dorit.

14. Primăria Sâg – www.comunasag.ro

O surpriză plăcută, un site modern, bine structurat. Prezentarea comunei, istoric, obiective turistice, toate într-un design frumos, ușor de utilizat. Hotărâri de consiliu local la zi, dispoziții ale primarului, investiții, fonduri atrase. Mai mare dragul. Felicitări!

15. Primăria Crasna – www.primariacrasna.ro

În general ok, dar sunt multe rubrici neactualizate. Bugetul și bilanțul contabil sunt din 2022, anunțurile de fond funciar din 2024, programările APIA din 2021, proiectele de investiții din 2012, finanțări nerambursabile din 2017. Sunt și rubrici actualizate, dar sunt umbrite de cele arătate mai sus. Mai e de lucru pe acolo.

M. S.