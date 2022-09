Lapte, corn și mere pentru preșcolarii și elevii sălăjeni

Consiliul Județean Sălaj a semnat, în această săptămână, contractele privind furnizarea și distribuția, în școli și grădinițe, a fructelor, produselor lactate și de panificație, în cadrul Programului pentru școli al României. Aproximativ 23.700 de elevi din învățământul primar și gimnazial de stat și particular, precum și preșcolari din grădinițele cu program normal de patru ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate din Sălaj vor primi aceste produse încă din primele zile ale noului an școlar, astfel: luni -lapte și corn, marți- lapte și corn, miercuri – iaurt și corn, joi – biscuiți și măr și vineri – biscuiți și măr.

Contractul pentru produsele de panificație are o valoare totală de 2,36 milioane de lei și acoperă 169 de zile, 101 zile corn și 68 de zile biscuiți, iar cel pentru lapte și produse lactate, 2,15 milioane de lei și o durată de 101 zile (67 de zile lapte și 34 de zile iaurt). În ceea ce privește contractul de furnizare a merelor, valoarea acestuia este de 1,03 milioane de lei și acoperă 68 de zile din anul școlar 2022-2023.

Share Tweet Share