La Colegiul Tehnic API, s-a desemnat câștigătorul primei ediții a Trofeului Radu Mircea

Iulia-Maria Bordaș elevă în clasa a XI-a A la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” (API) Zalău este câștigătoarea primei ediții al Trofeului Radu Mircea. Este vorba despre un concurs organizat la inițiativa conducerii unității de învățământ, în memoria celui carea fost profesorul Radu Mircea, cadru didactic la API Zalău. Trofeul se acordă începând din acest an școlar elevilor care se disting în cadrul activităților educative extrașcolare. Astfel, în acest an școlar dificil, cauzat de pandemie, la concursul adresat elevilor de la API Zalău și-au depus dosarele două eleve.

Este vorba despre Flavia Alexia Sabou din clasa a X-a B și Iulia-Maria Bordaș din clasa a XI-a A, aceasta din urmă fiind desemnată de către comisia de concurs câștigătoarea Trofeului Radu Mircea. „Anul acesta a fost plin de noi oportunități de învățare și dezvoltare datorită proiectelor la care am participat. Aceste proiecte m-au ajutat în special, în dezvoltarea încrederii de sine, întrucât am fost nevoită să îmi comunic pasiunea, atât verbal, dar și prin intermediul lucrărilor realizate. Dar nu doar atât. Am învățat foarte multe și despre bullying, un fenomen atât de întâlnit, dar atât de puțin discutat în școli, despre importanța armoniei dintre fizic și psihic și despre comunicarea și munca în echipă”, a precizat câștigătoarea trofeului, eleva Iulia-Maria Bordaș. Trofeul Radu Mircea va fi acordat într-un cadru festiv.