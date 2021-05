Sălajul chiar există?

Daniel Săuca

Am citit, ușor amuzat, zecile dacă nu cumva sutele de comentarii, postări pe fb și pe site-urile mass-media locale și naționale la isprava cu „județul Zalău” a doamnei Anca Dragu, președintele Senatului României. Ce nu s-a prea scris: e puțin probabil ca ditamai al doilea om în stat să-și administreze singur pagina de fb. Aproape sigur, de acest „cont” se ocupă un consultant, angajat al Senatului sau la partid, oricum personaje care ar trebui să le știe cam pe toate, mai ales promovare, marketing, propagandă. Așa că, povestea „ignoranței” la cel mai înalt nivel e mai amplă. Butada, zicerea, ce-o fi, conform căreia românii sunt „tari” la „cultură generală” nu mai e de actualitate. Pe mulți nu-i ajută nici măcar „Gugălu`”. Degradarea învățământului e una din cauze. Sigur nu singura. „Manelismul”, incultura, ignoranța fac ravagii nu numai în rândul politicienilor. Despre aceste baiuri am scris și eu, la rubrica de față, și mulți alții. Cât privește „confuzia” Zalău-Sălaj sunt cel puțin două aspecte care merită subliniate. Mai întâi, „apetitul” unei părți a media bucureștene (și nu numai) de a lua în derâdere, de a-și bate joc de acest județ. Și asta de mulți ani. Apoi, de 30 de ani încoace, și, cred, de la reorganizarea din 1968, nu au existat campanii de promovare (să le zicem așa, de dragul articolului) a Sălajului în țară și în străinătate. Campanii făcute cu cap, oricum demersuri consistente și constante. Degeaba ne plângem de ironiile „corporatiste” gen „județul Sălaj chiar există”. Ar merita să nu mai stăm cu mâinile în sân și să așteptăm „lumina” de la București. Dacă chiar vrem ca aceste locuri să nu mai fie subiect de ironie. Altfel, sunt și eu sătul de vorbe gen „Sălajul, județ mic”. Și de povești de reorganizare administrativ-teritorială cu Zalăul capitală de regiune… Sălajul nu prea are cum să se bată cu județele mai bogate din jur. Dar, despre asta poate într-un episod viitor. Hai Sălajul!