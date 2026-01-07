Gata vacanța! Elevii sălăjeni revin la școală

Vacanța de iarnă ajunge la final pentru elevii sălăjeni și din întreaga țară, iar aceasta a fost cea mai extinsă perioadă de zile libere din acest an școlar. Potrivit calendarului oficial, vacanța de iarnă a debutat în data de 20 decembrie, iar timp de 19 zile elevii și cadrele didactice nu au trecut pragul sălilor de curs.

Perioada de odihnă se încheie miercuri, 7 ianuarie 2026, zi inclusă în intervalul de vacanță și care este, de asemenea, sărbătoare legală.

Astfel, elevii și cadrele didactice se reîntorc la școală începând cu data de 8 ianuarie, când debutează și cel de-al treilea modul din structura anului școlar.

Această vacanță a cuprins mai multe zile de sărbătoare legală, inclusiv în luna ianuarie.

În ceea ce privește următoarea perioadă de zile libere destinată elevilor, vacanța mobilă de schi este programată în județul Sălaj în perioada 16-22 februarie 2026, alături de elevii și profesorii din județele Bihor, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Vâlcea, Gorj, Olt, Dolj, Mehedinți, Argeș, Brașov, Dâmbovița, Teleorman, Prahova, Ilfov, București, Buzău, Ialomița, Călărași, Tulcea și Iași.

Ulterior, absolvenții ciclului gimnazial și liceal vor susține simulările examenelor naționale, conform calendarului oficial. Astfel, elevii claselor a VIII-a vor susține examenele în zilele de 16 și 17 martie, iar cei din clasa a XII-a în perioada 23-26 martie.

Avertisment privind scutirile medicale

Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației, a făcut referire la scutirile medicale. Potrivit edupedu.ro, acesta a afirmat că speră ca acestea să fie emise doar în baza unor motive reale. „Eu sper ca orice scutire medicală emisă în țara asta să fie emisă cu un motiv bine întemeiat, nu ca un pretext pentru a ne prelungi puțin vacanța de iarnă”, a spus secretarul, la TVR Info.