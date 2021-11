Elevii Școlii Gimnaziale „Gheorghe Lazăr” au transformat kilometri în lecții de viață

Elevii Școlii Gimnaziale „Gheorghe Lazăr” din Zalău au participat la campania „Traffic Snake Game”, un eveniment educațional creat pentru a încuraja mersul pe jos și cu bicicleta la școală, având ca principal grup țintă elevii și părinții acestora. Campania constă într-un joc distractiv și ușor de implementat. Pe lângă jocul efectiv, fiecare școală participantă este încurajată să organizeze acțiuni conexe și să educe elevii cu privire la aspecte legate de trafic și mobilitate, mediu înconjurător și sănătate.

Cum funcționează jocul?

Timp de două săptămâni, elevii lipesc puncte colorate pe bannerul „Traffic Snake Game” de fiecare dată când merg pe jos, cu bicicleta, cu mijloacele de transport public sau când utilizează în comun aceeași mașină, către școală. Fiecare școală își definește la începutul campaniei propriul obiectiv de atins, pe baza unei evaluări inițiale. Scopul jocului constă în acoperirea completă cu puncte colorate a bannerului și atingerea obiectivului școlii, până la finalul celor două săptămâni. Ioana Baboș, învățătoare la clasa a IV-a B, a coordonat campania la nivelul Școlii Gimnaziale „Gheorghe Lazăr”, la proiectul local participând 470 de elevi. „La început, 40 la sută dintre elevi veneau la școală cu mașina, aduși fiind de părinți. Pe parcursul acestui program, procentul s-a redus treptat și a ajuns la 12 la sută, 24 la sută au ales variante de <car sharing> (mașină la comun), 23 la sută au mers cu autobuzul, iar 40 la sută s-au dus la școală pe jos”, ne-a declarat învățătoarea Ioana Baboș. În România, campania „Traffic Snake Game” se desfășoară de opt ani, în toată această perioadă ajungând în peste 30 de orașe din țara noastră. În cei opt ani, campania a reunit peste 70.000 de elevi participanți care au reușit să transforme peste 500.000 de kilometri în deplasări sustenabile. Potrivit învățătoarei Ioana Baboș, anul 2021 a reunit la linia de start peste 11.000 de elevi din 18 orașe. Cele 59 de școli participante au reușit să transforme în deplasări sustenabile aproape 100.000 de kilometri și reducerea a peste 1,3 tone de CO2. „Scopul campaniei a pornit de la nevoia de a educa elevii în spiritul unui transport cu emisii scăzute și de a decongestiona zonele adiacente școlilor, blocate de mașinile care aduc sau preiau elevi. Beneficiile campaniei sunt concrete. Mergând pe jos sau cu bicicleta, copiii cunosc comunitatea în care trăiesc, explorează mediul înconjurător, devin autonomi, deplasându-se pe cont propriu, elevii învață să se descurce singuri, deprind regulile de circulație, dezvoltă capacitatea de a anticipa acțiunile celorlalți participanți la trafic. Mai mult, mișcarea contribuie la atingerea necesarului zilnic de efort fizic, la o viață activă și sănătoasă”, a precizat Ioana Baboș.

Educație promovată prin jocuri

Iris Perneș este elevă în clasa a IV-a B la Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” și se numără printre elevii participanți la proiect. „Acest proiect ne-a făcut să înțelegem cât de important este să avem grijă de mediul înconjurător. Am venit mai mult pe jos la școală. Știm că poluarea nu ne afectează doar pe noi, oamenii, ci și pe animale”, ne-a spus Iris. Bianca Avram este o altă elevă care a participat la campanie. „Este foarte bine să mergem pe jos la școală. Am mers foarte mult cu mașina, iar bunica îmi spunea să nu mai facem asta pentru că este bine să mergem și pe jos. Nu mi-a plăcut atunci, dar campania m-a ajutat să înțeleg cât de important este să facem asta”, spune Bianca. La rândul său, Andreea, o altă elevă implicată în proiect, a apreciat că „am avut nevoie de această campanie prin care am învățat multe lucruri frumoase. Eu cred că este prea multă poluare în jur, în oraș. Ar trebui să mergem mai mult pe jos sau cu bicicleta”.

Harta căilor de acces și vinerea verde

Programul a cuprins inclusiv realizarea unei hărți a căilor de acces pentru orientarea în mediul spațiului școlar, dar și o acțiune realizată în parteneriat cu comisarul șef Cristina Ficuț din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Sălaj și intitulată „Siguranța pe străzi”. Elevii au aflat în cadrul acestei acțiuni informații concrete despre cum se pot deplasa în siguranță pe străzi, cum pot traversa un drum, despre mersul pe bicicletă. În Zalău, campania s-a desfășurat în șapte unități de învățământ, iar partener în derulare a fost primăria municipiului.