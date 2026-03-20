Elevii sălăjeni s-au întrecut în idei de afaceri

Municipiul Zalău a găzduit etapa județeană a competiției „Business PLAN”, concurs adresat elevilor din învățământul tehnologic, profilul Servicii. Competiția pune în valoare inițiativa, creativitatea, spiritul antreprenorial și capacitatea elevilor de a transforma ideile în proiecte viabile. Conform notei de concurs, principalul scop a fost dezvoltarea competențelor antreprenoriale prin elaborarea și prezentarea unor planuri de afaceri pentru firmele de exercițiu. Prezent la acest eveniment, inspectorul școlar general, profesorul Gheorghe Bancea a evidențiat importanța susținerii inițiativelor educaționale și antreprenoriale. Au participat la concurs echipajele firmelor de exercițiu calificate în această etapă, care și-au prezentat planul de afaceri realizat, în fața unei comisii de evaluare. Rezultatele obținute sunt clare:

Locul I – Echipajul F „STARBOOKS” SRL, de la Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu” din Zalău (profesor coordonator Claudia Jula);

Locul II – Echipajul FE „BELLISSIMA” SA de la Colegiul Tehnic API Zalău (profesor coordonator Daniela-Flavia Gozman);

Locul III – Echipajul FE „E-MOTION CARS” SRL de la Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu” din Zalău (profesor coordonator Claudia Jula);

MENȚIUNE – Echipajul FE „ECOMAT” SA de la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu-Ilarian” din Zalău (profesor coordonator Lucia Costea;

Din juriu au făcut parte profesori de discipline economice, dar și reprezentanți ai agenților economici, parteneri ai unităților de învățământ din județul Sălaj: Cristina Petruța și Dacian Badea. Echipajul poziționat pe locul I va reprezenta județul Sălaj la Etapa Regională a Competiției „Business Plan” ce se va desfășura la Baia-Mare.

