Elevii consideră că tezele sunt inutile

Pandemia a dat complet peste cap sistemul de învăţământ. Toată lumea are o propunere sau o nemulţumire, sentimentul dezorganizarii fiind prezent la toate nivelurile. Mai nou, elevii cer Ministerului Educaţiei să elimine tezele pe motiv că acestea sunt „inutile” şi pun o presiune în plus pe şcolari după vacanţa forţată de două săptămâni. Asociaţia Elevilor din Vâlcea au înaintat o propunere în acest sens: „Cum să dea teză un elev care a fost total bulversat de toată această perioadă, care revine acum la şcoală după săptămâni de online şi care are materia pierdută? Dar elevii din mediul rural, unde situaţia a fost mult mai deficitară? Sau acolo unde este imposibil ca şcoală să se facă în format fizic? Cum se va susţine teza online? Întrebările nu mai persistau, dacă un răspuns sigur era înţeles de la bun început şi anume: tezele aduc doar o altă inechitate, instaurând haosul în dezorganizare. În pandemie, tezele nu îşi demonstrează eficienţa, astfel încurajăm înlocuirea tezelor cu un test sumativ cu subiect unic la nivel naţional, care să fie trecut în catalog la alegerea elevului şi care să aibă ca scop realizarea unei «radiografii» a Sistemului de Educaţie, prin care să putem vedea unde ne clasăm în acest moment şi să nu constrângă elevul din vreun punct de vedere. Sunt vremuri dificile, tuturor ne este greu, iar ideea de a se susţine teze în acest an şcolar nu aduce niciun beneficiu”.

Anterior, ministrul interimar al Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a informat că a semnat ordinele care prevăd ca elevii de clasa a VIII-a şi cei de liceu să susţinută cu o teză mai puţin, iar numărul de note necesar încheierii mediei să fie micşorat: „Am semnat şi am trimis la Monitorul Oficial cele două ordine de ministru, care reglementează structura anului şcolar şi care reglementează modificările aduse Regulamentului de organizare şi funcţionare în învăţământul preuniversitar (ROFUIP), în sensul în care se micşorează numărul de note necesar încheierii mediei pentru fiecare elev. (…) De asemenea, am transmis în teritoriu către Inspectoratele Şcolare Judeţene lista tezelor care vor fi susţinute în acest an. Elevii din gimnaziu, mai exact elevii de clasa a VIII-a, vor avea o teză mai puţin, iar elevii de liceu vor avea, de asemenea, o teză mai puţin. De la patru teze în general s-a redus la trei teze, cu excepţia elevilor din învăţământul profesional, care aveau deja trei teze”. Potrivit ministrului, elevii din clasele a V-a, a VI-a şi a VII-a vor susţine în continuare teze la două discipline – Limba Română şi Matematică.

