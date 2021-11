Cluj-Napoca, în lumea bună a filmului

Cultura poate reprezenta şansa prin care o comunitate să fie recunoscută la nivel internaţional. Cluj-Napoca a intrat în reţeaua oraşelor creative UNESCO, cu titulatura de City of Film, alături de Cannes (Franţa) şi Gdynia (Polonia), devenind primul oraş din ţara noastră membru al acestei prestigioase structuri internaţionale. Lista celor 49 de oraşe care se alătură reţelei Creative Cities a fost publicată pe 8 noiembrie, trei dintre ele primind titulatura de City of Film. Cele 21 de oraşe de film ale UNESCO se întind pe tot globul, din Japonia până în America de Sud, reţeaua încurajând parteneriatele şi schimbul de idei. Fiecare oraş al filmului vine cu o moştenire cinematografică unică. În total, reţeaua de oraşe creative UNESCO, creată în 2004, cuprinde aproape 300 de oraşe din peste 80 de ţări. Reţeaua este concepută pentru a încuraja parteneriate mai mari între UNESCO şi oraşele creative din întreaga lume. Cluj-Napoca primeşte această titulatură în anul în care Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF) a marcat 20 de ediţii. Unul dintre cele mai importante festivaluri din regiune, TIFF a pus Clujul pe harta industriei cinematografice, având ca obiectiv comun cu autorităţile locale, pe termen lung, transformarea sa într-un centru major de producţie de film, care să atragă producători români şi străini, investiţii în economia locală şi formarea profesioniştilor la nivel local. Importantă pentru dezvoltarea acestui proiect este colaborarea din sectorul cultural din oraş şi participarea activă a culturii în abordarea dezvoltării urbane, la care activitatea Centrului Cultural Clujean a contribuit semnificativ în ultimii 5 ani. Tudor Giurgiu, preşedintele TIFF a declarat: „Mă bucur că această titulatură consfinţeşte influenţa majoră pe care brandul TIFF a avut-o asupra oraşului în ultimii 20 de ani. Primul eveniment cultural major din Cluj a deschis calea către alte proiecte mari, a influenţat generaţii de copii şi tineri, a modelat mentalităţi şi a impulsionat turismul şi dezvoltarea unor afaceri locale, a pus în valoare locuri devenite acum simbolice pentru oraş. TIFF-ul a avut un impact puternic asupra profilului cultural al oraşului, a determinat apariţia unor noi facultăţi de film. Clujul este, fără dubii, oraşul filmului”. Cluj-Napoca este singurul oraş din ţara noastră care deţine mai multe cinematografe de tip one screen funcţionale şi care atrag un număr mare de spectatori. Totodată, trei universităţi locale deţin specializări în domeniul media şi arte vizuale: Universitatea „Babeş-Bolyai”, prin Facultatea de Teatru şi Televiziune, Universitatea Sapientia, prin Facultatea de Ştiinţe şi Arte (Centrul de Cercetare pentru Studii de Cinema şi Media) şi Universitatea de Artă şi Design. Proiectul Cluj – City of Film a fost iniţiat de TIFF şi realizat împreună cu Primăria Cluj-Napoca şi Centrul Cultural Clujean, în consultare cu Universitatea „Babeş-Bolyai”, prin Facultatea de Teatru şi Televiziune, Universitatea Sapientia, prin Facultatea de Ştiinţe şi Arte (Centrul de Cercetare pentru Studii de Cinema şi Media), Universitatea de Artă şi Design, Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, Cluster-ul de Industrii Creative, Centrul Regional de Excelenţă pentru Industriile Creative (CREIC).

