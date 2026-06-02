„Elevii au talent” la Școala „Gheorghe Lazăr”

Într-o atmosferă plină de emoție, bucurie și recunoștință, Amfiteatrul din Parcul Central din Zalău a găzduit marți, 2 iunie, un eveniment de suflet al școlii „Gheorghe Lazăr” – spectacolul „Elevii au talent”. Acesta a adus în fața publicului tineri curajoși și talentați, care au demonstrat că arta, muzica, dansul și creativitatea sunt forme autentice de exprimare și dezvoltare personală, fiecare moment artistic fiind întâmpinat cu aplauze și apreciere.

În cadrul acestui spectacol au fost momente cu emoție și respect aniversarea nașterii marelui cărturar și pedagog Gheorghe Lazăr, personalitatea al cărei nume este purtat cu mândrie de școala noastră. În același timp, s-a celebrat și Ziua Învățătorului, un prilej de recunoștință față de toți cei care, prin dăruire și profesionalism, modelează generațiile viitoare.

Un moment special al zilei l-a constituit premierea elevilor olimpici și a celor care au obținut rezultate remarcabile la concursurile școlare finanțate de Ministerul Educației și Cercetării, performanțele lor fiind o dovadă a muncii, perseverenței și excelenței. Elevii au fost recompensați cu premii în bani pentru rezultatele deosebite obținute cu sprijinul Asociației Cultural-Educative „Gheorghe Lazăr”, care promovează și susține excelența în educație.

M. S.