Instanța explică de ce Dinu Iancu Sălăjanu a putut reveni la Consiliul Județean

Potrivit unui comunicat transmis marţi de Tribunalul Sălaj, decizia de a înlătura interdicţia de exercitare a funcţiei impusă preşedintelui Consiliului Judeţean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, cercetat de DNA sub control judiciar, a fost motivată de faptul că pericolul comiterii de noi infracţiuni nu mai este de actualitate şi că măsura ar aduce grave prejudicii democratice şi de imagine.

Magistraţii arată că măsura interdicţiei de a-şi exercita atribuţiile, stabilită iniţial de procurori în ordonanţa din 23 aprilie, nu îndeplinea condiţiile de proporţionalitate şi de necesitate impuse de Codul de procedură penală, motiv pentru care instanţa a admis plângerea formulată de inculpat în data de 29 aprilie.

„S-a constatat că a trecut o perioadă lungă de timp de la descoperirea faptelor cercetate de către organele de urmărire penală (mai mult de un an şi jumătate), în care inculpatul a exercitat aceeaşi funcţie de preşedinte al Consiliului Judeţean Sălaj, astfel că pericolul comiterii de infracţiuni în exercitarea funcţiei nu mai este de actualitate, iar necesitatea şi urgenţa înlăturării acestui pericol prin interdicţia exercitării funcţiei nu mai poate fi justificată la acest moment, ulterior comiterii şi descoperirii presupuselor fapte, perioadă în care procurorul nu a apreciat necesar şi urgent a fi înlăturat acest pericol”, se explică în comunicat.

Instanţa arată că buna desfăşurare a procesului penal este asigurată suficient prin cealaltă obligaţie deja stabilită de procuror, respectiv aceea de a nu comunica direct sau indirect cu persoanele care pot avea calitatea de martori în cauză sau care au participat la comiterea faptelor cercetate. Un alt argument major invocat de magistraţi îl reprezintă prejudiciul grav de imagine şi de încredere pe care l-ar putea suferi preşedintele administraţiei judeţene înainte de conturarea unei acuzaţii solide, în condiţiile în care acesta beneficiază de prezumţia de nevinovăţie.

Totodată, invocând jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), Tribunalul Sălaj subliniază că, în cazul suspendării unei funcţii elective, vătămarea produsă depăşeşte interesele individuale ale inculpatului, afectând direct reprezentarea democratică şi drepturile electorale ale cetăţenilor care l-au votat, motiv pentru care o astfel de măsură restrictivă trebuie să fie extrem de temeinic justificată.

Dinu Iancu Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile în data de 23 aprilie, fiind cercetat de procurorii DNA – Serviciul Teritorial Cluj pentru două infracţiuni de abuz în serviciu. Dosarul vizează suspiciuni privind infracţiuni de corupţie şi spălare de bani, comise din 2022 până în prezent, în contextul achiziţiilor unor lucrări de utilitate publică la nivelul consiliilor judeţene din Bistriţa-Năsăud şi Sălaj.

În aceeaşi cauză, în urma unor percheziţii de amploare desfăşurate în 69 de locaţii din ţară în cursul zilei de 22 aprilie 2026, au mai fost puşi sub control judiciar Lavinia Ghilea, directorul Direcţiei Investiţii din cadrul CJ Sălaj (acuzată de luare de mită în formă continuată), şi Mate Jozsef, şeful Serviciului Administrativ (acuzat de luare de mită şi complicitate la dare de mită).

M. S.