Eleve din Sălaj și Cluj, incluse într-un program de pregătire în robotică și inteligență artificială

Timp de o săptămână, 124 de eleve de gimnaziu și liceu din județele Cluj și Sălaj vor participa la CREIC – Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative la sesiuni de robotică, creație digitală și inteligență artificială, mentorate în carieră. În ultimii ani, tehnologia a transformat complet piața muncii. Au apărut ocupații despre care nimeni nu știa până atunci, care cer competențe digitale avansate, dar care au deschis posibilități nelimitate de carieră. Dorim să aducem tinerele din Nord-Vest mai aproape de aceste oportunități și să le sprijinim în dezvoltarea abilităților necesare pentru a le valorifica. De aceea, săptămâna viitoare la Cluj-Napoca se dă startul programului pilot Robotech Girls in Transylvania, care are scopul de a oferi fetelor șansa de a explora lumea fascinantă a carierelor tehnologice și de a dobândi competențe necesare acestora. Urmează vizite ghidate în laboratoarele de robotică ale Universității Tehnice Cluj-Napoca, povești de succes din partea studentelor și prezentarea asociațiilor de formare în domeniul IT. Proiectul pilot este inspirat dintr-o bună practică din Franța, proiect european derulat de ADR Nord-Vest ca parte a unui consorțiu internațional din 11 țări.

