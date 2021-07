EDUCAŢIE: Vaccinarea şi testarea profesorilor, prioritatea ministerului

Vaccinarea şi testarea profesorilor reprezintă o prioritate pentru Ministerul Educaţiei înainte de începerea unui nou an şcolar. Profesorii care nu vor dori să se vaccineze ar putea fi testaţi periodic, înainte să intre în şcoală, a declarat ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu. Ideea ca profesorii nevaccinaţi să fie testaţi este analizată în acest moment de către Ministerele Sănătăţii şi Educaţiei. Sorin Cîmpeanu doreşte reluarea cursurilor cu toţi elevii în clase din 13 septembrie: „Acest proces trebuie să continue, pentru a putea garanta siguranţa din perspectivă sanitară în şcoli. Facem cu toţii tot ce putem mai bine şi ce stă în dreptul nostru pentru a promova necesitatea vaccinării, pentru a putea avea garanţia derulării şcolii cu prezenţă fizică, pentru a nu mai înregistra alte pierderi decât cele pe care şcoala le-a suferit deja. (…) Întotdeauna pledez pentru prezentarea de argumente, cu multă perseverenţă şi cu competenţă asigurată de personalul medical, pentru ca şi aceia dintre colegii noştri care nu au înţeles încă importanţa vaccinării pentru ei înşişi şi pentru întreg sistemul de educaţie să poată înţelege acest lucru. Nu sunt un adept al obligativităţii, dar avem aceste discuţii cu Ministerul Sănătăţii. Vom vedea care sunt măsurile care se impun de comun acord între Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii. Dacă cei care au competenţă în domeniul sanitar vor prezenta avantaje nete, este posibil să se introducă şi măsuri care privesc testarea personalului din şcoli”. Sorin Cîmpeanu a mai spus că rămâne de văzut cu ce frecvenţă se va face această testare: „Vom vedea. Nu am nici eu, nici Ministerul Educaţiei competenţe medicale. V-am spus, aceste discuţii se poartă împreună cu Ministerul Sănătăţii, care este îndreptăţit să propună astfel de măsuri. Am iniţiat aceste discuţii împreună cu Ministerul Sănătăţii, nu există încă o decizie”.

Universităţile au înregistrat un procent de vaccinare anti-COVID peste media sistemului de învăţământ, a declarat Sorin Cîmpeanu: „Universităţile au înregistrat un procent de vaccinare peste media, deja, cea mai ridicată a sistemului de învăţământ, 60% din personalul didactic auxiliar, didactic neauxiliar şi nedidactic, vaccinat. Faţă de acest procent, universităţile au un procent şi mai mare. Preferăm să organizăm centre de vaccinare şi să promovăm importanţa şi necesitatea vaccinării în raport cu obligativitatea vaccinării. Nu cred că este normal să impunem această condiţie, începând cu elevii şi studenţii. Avem alte persoane, angajaţi din sistemul de învăţământ, din sistemul de sănătate, care trebuie să se vaccineze pentru a da un exemplu elevilor şi studenţilor”. Rectorul UMF, Viorel Jinga, a precizat că la această universitate 89% dintre studenţi sunt vaccinaţi: „Sigur că o să-i lămurim pe ceilalţi, poate până începe anul şcolar, anul universitar. Chiar şi celor de aici (candidaţilor la admiterea la UMFCD – n.r.) le-am pus un anunţ, dacă vor, alături este centrul de vaccinare, după ce-şi termină examenul să treacă pe acolo. Evident, dacă apar alte modificări epidemiologice, vom lua, la momentul respectiv, o altă decizie, dacă va fi cazul. În general, la Consiliul Naţional al Rectorilor s-a mers pe ideea ca toate universităţile să încerce cât mai mult să îşi desfăşoare activitatea cu prezenţă fizică a studenţilor, începând cu 1 octombrie sau cu data la care începe anul universitar în universitatea respectivă”.

Potrivit ministrului, o serie de reguli sanitare, între care purtarea măştii, distanţarea fizică, aerisirea încăperilor, vor rămâne obligatorii în interiorul şcolilor. Nu şi despărţitoarele de plexiglas, care şi-au dovedit inutilitatea.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro