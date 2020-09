Cursuri suspendate în două unități de învățământ din Zalău

În urma ședinței extraordinare a Comitetului Județean Pentru Situații de Urgență Sălaj desfășurată ieri, în sistem on-line, au fost aprobate următoarele hotărâri: suspendarea cursurilor claselor II C și VI C, din cadrul Școlii Gimnaziale ,,Simion Bărnuțiu” din Zalău, pentru o perioadă de 14 zile, respectiv intervalul 28 septembrie – 11 noiembrie 2020. Restul claselor din școala ,,Simion Bărnuțiu” rămân pe scenariul de funcționare 1 (verde), și își desfășoară cursurile după orarul normal.

S-a aprobat, de asemenea, suspendarea cursurilor claselor IX A, IX E, X C, XI B, XI C, XI F, XII C, XII E, XII F, XII G din cadrul Liceului Pedagogic ,,Gheorghe Șincai” din Zalău, pentru intervalul 30 septembrie – 5 octombrie 2020. Restul claselor din Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” își desfășoară activitatea normal, pe scenariul de funcționare 1 (verde), conform Hotărârii menționate.