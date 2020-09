Accidentul mortal de la “Astralis”: termene tot mai lungi în dosarul Gurzău

Instanța zălăuană a decis, în cadrul ultimei ședințe de judecată ce a avut loc la Judecătoria Zalău în dosarul privind pe Gurzău Gheorghe și Gurzău Trans, acordarea unui nou termen, fiind, de această dată, cel mai lung dintre toate cele stabilite până acum din alte considerente decât stările de urgență și alertă care au făcut ca multe termene în dosare să fie amânate pe o perioadă mai mare. Cauza se află pe masa judecătorilor de peste un an. Judecătorii au decis să stabilească un termen mai lung (o perioadă mai mare până la următoarea ședință de judecată) în cauză în vederea efectuării expertizei dispuse de Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Cluj (LIEC). Patronul societății de transport Gurzău Trans din Zalău are calitatea de inculpat, aceeași calitate fiind atribuită și societății. În cauză sunt nu mai puțin de 15 părți civile și două părți responsabile civilmente. Gurzău Gheorghe este judecat într-un dosar de ucidere din culpă. Reamintim cititorilor faptul că accidentul mortal în care o elevă de 12 ani din Badon și-a pierdut viața, a avut loc pe bulevardul Mihai Viteazul din Zalău, în zona Astralis, în ziua de 19 februarie 2019. Gurzău Gheorghe, șoferul autovehiculului și patron al societății de transport, în timp ce conducea microbuzul de transport elevi aparținând SC Gurzău Trans, cursă regulată, nu a asigurat închiderea corespunzătoare a ușilor din spate, moment în care o minoră de 12 ani, pasageră în microbuz, s-a dezechilibrat și a căzut în spatele microbuzului, pe partea carosabilă, murind la scurt timp de la producerea accidentului. Minora stătea pe o bancă improvizată, în spatele locurilor omologate ale autovehiculului, după cum au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj, băncuța fiind ulterior ascunsă de șofer, după ce acesta a părăsit locul accidentului fără încuviințarea Poliției. Numeroase nereguli au ieșit la iveală de-a lungul anchetei, acestea fiind confirmate atât de IPJ Sălaj, Consiliul Județean Sălaj, Inspectoratul pentru Siguranța în Transporturi cât și de cei de la Registrul Auto Român, accidentul fiind catalogat ca o consecință a unui cumul de abateri de la legislație, alături de neglijența patronului firmei de transport. Gheorghe Gurzău a fost arestat preventiv după comiterea faptei, pus ulterior sub măsura arestului la domiciliu, după care sub control judiciar. Următorul termen în instanță va fi 11 noiembrie. Facem precizarea că această etapă a procesului penal nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție prevăzut de lege.

