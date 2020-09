“Moromeții” – spectacol în Curtea Artiștilor din Zalău

Spectacolul “Moromeții”, după romanul cu același nume de Marin Preda, se va juca gratuit sâmbătă, 12 septembrie, în Curtea Artiștilor din Zalău. Evenimentul va începe la ora 18, în interpretarea actorilor de la Teatrul “Regina Maria” din Oradea, actor ice fac parte din trupa ”Arcadia”. Regia spectacolului este semnată de Gavriil Pinte. “Moromeții” este un spectacol realizat în cadrul proiectului “Lecturi Școlare Integrate în Teatrul de Animație”, proiect desfășurat de Asociația “Teatrul de Copii Oradea”, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Națioanal (AFCN). Spectacolul, gândit inițial ca o lectură performativă și transformat în timpul pandemiei, a fost realizat special pentru a veni în sprijinul elevilor care se pregătesc să susțină examenul de Bacalaureat, în special elevii care provin din medii defavorizate, cum sunt cei care trăiesc în mediul rural.

Evenimentul din Zalău face parte din turneul de promovare “Moromeții”, turneu care include localități din județele Bihor, Satu Mare și Sălaj, dar și din Gyula – Ungaria. Spectacolul Moromeții are la bază principalele capitole din volumul I, studiate în programa școlară. Dramatizarea a fost realizată de studenți ai Universității din Oradea. “Acest roman al lui Marin Preda este un material de lucru extrem de ofertant și are darul de a pune actorul în niște situații extrem de dinamice. În plus, beneficiază de o oralitate pentru care Marin Preda a fost comparat în literatura română cu Caragiale. Nu avem de a face cu dialoguri simpliste, ci cu dialoguri care poartă cu ele o complexitate a vieţii chinuite pe care o trăiesc personajele. Este o lume care este abrutizată de sărăcie şi de muncă istovitoare. E o lume care s-a dus, a murit, şi nu numai în România”, precizează Gavriil Pinte, regizor.

„E absolut minunat să vezi ce poate să creeze imaginaţia unui regizor din şase scaune ţărăneşti. E surprinzător cum a introdus elemente de animaţie prin decorul care se transformă și bucăţile de lemn care devin actori”, a spus actorul Florian Silaghi. Spectacolul beneficiază și de o proiecție video în care sunt prezentate datini și obiceiuri românești, așa cum se regăsesc în roman, filmul fiind realizat în cadrul unui workshop susținut de Nora Tiu la Centrul de Plasament Tinca. Din distribuție fac parte actorii: Florian Silaghi, Zentania Lupșe, Giorgiana Coman, Calița Nantu, Igor Lungu, David Constantinescu. Dramatizarea a fost realizată de: Ioana Vaida, Dalia Vidican, Rebeca Ungur, Nicolae Vușcan. Muzica este semnată de Ovidiu Iloc, iar acompaniamentul live este susținut de instrumentiștii Radu Herțe și Ionuț Chiș. Scenografia și grafica au fost realizate de Mădălina Baciu și Răzvan Chendrean. De precizat este faptul că ”Lecturi Școlare Integrate în Teatrul de Animație” este un proiect cofinanțat de AFCN și desfășurat de Asociația Culturală Teatrul de Copii, în parteneriat cu: Teatrul Regina Maria Oradea, Universitatea Oradea, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor, Casa de Cultură Marghita, Asociația Orion-Choose to be a Star, Asociația Pro Teatru Zalău, Centrul Cultural Carei, Liceul Nicolae Bălcescu din Gyula. Intrarea este liberă în limita a 50 de locuri. Rezervările se pot face la Asociația “Pro Teatru” din Zalău.