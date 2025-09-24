Asistență medicală permanentă în școlile și grădinițele din municipiul Zalău

Cabinetele medicale și punctele sanitare din creșele, grădinițele, școlile și liceele din municipiul Zalău sunt administrate de autoritățile locale, prin Direcția de Asistență Socială – Serviciul cabinete medicale școlare și asistență medicală comunitară. În acest moment, rețeaua de medicină școlară administrează trei cabinete medicale școlare de medicină generală, trei cabinete medicale dentare, precum și 24 de puncte sanitare.

Personalul medical oferă îngrijiri de calitate, monitorizează constant starea de sănătate a celor mici, iar intervenția medicilor este promptă la nevoie. Mai mult, programele de prevenție și educație pentru sănătate, dar și activități de bază ale medicinei școlare, sunt derulate frevent în unitățile de învățământ din municipiu.