Mai multe școli din Sălaj au primit mesaje de amenințare

Încă de la începutul acestei săptămâni au fost raportate, la nivel național, mai multe mesaje de amenințare trimise pe adresele oficiale de email ale unor instituții de învățământ și unități medicale. Astfel de mesaje au ajuns marți pe adresele mai multor școli din câteva localități sălăjene, potrivit polițiștilor din Sălaj.

Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj a fost sesizat cu privire la mesajele cu caracter de amenințare, iar oamenii legii au intervenit pentru verificări.

Potrivit datelor, indiciile arată că amenințările nu sunt reale. IPJ Sălaj și structurile de ordine publică vor acționa constant pentru menținerea climatului de siguranță în școli și spitale.

„Voi intra în școală și mă voi îndrepta spre clasa pregătitoare”, „Pregătiți-vă psihic pentru ceea ce urmează în următoarele zile” sau „Atacul armat pe care l-am pregătit pentru această săptămână va avea loc”, sunt frazele cu amenințări primite pe adresele instituțiilor vizate. Până în prezent, astfel de mesaje au fost trimise în 24 de județe. Potrivit unor surse, o școală unde a fost furnizată o astfel de amenințare ar fi cea din Hereclean.

„Siguranța tuturor reprezintă o prioritate, iar autoritățile tratează cu seriozitate orice sesizare de acest tip”, transmite Poliția Română într-un comunicat oficial.