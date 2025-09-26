Noutăți numismatice: 125 de ani de la nașterea Henriettei Yvonne Stahl

Începând cu data de 15 septembrie 2025, Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema 125 de ani de la nașterea Henriettei Yvonne Stahl.

Caracteristicile monedei sunt următoarele:

Metal – argint

Valoare nominală – 10 lei

Titlu – 999‰

Formă – rotundă

Diametru – 37 mm

Greutate – 31,103 g

Cant – zimțat

Calitate – proof

Aversul monedei prezintă o compoziție grafică ce cuprinde titlurile operelor scriitoarei Henriette Yvonne Stahl, inscripția „ROMANIA” în arc de cerc, anul de emisiune „2025”, stema României și valoarea nominală „10 LEI”.

Reversul monedei redă portretul, numele și semnătura Henriettei Yvonne Stahl și anii între care a trăit aceasta „1900” și „1984”.

Monedele din argint sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoţite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.

Tirajul maxim pentru moneda din argint este de 5.000 piese.

Preţul de vânzare pentru moneda din argint este 620,00 lei, exclusiv TVA, inclusiv broșura de prezentare și certificatul de autenticitate.

Monedele din argint cu tema 125 de ani de la nașterea Henriettei Yvonne Stahl au putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanța, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

Informații cu privire la achiziția monedelor se regăsesc pe site-ul Băncii Naționale a României, secțiunea Numismatica https://www.bnr.ro/664-Numismatica.

M. S.

