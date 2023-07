Noutăți filatelice: Orașele României, Târgu Mureș

Romfilatelia a introdus în circulație o nouă emisiune de mărci poștale dedicată tezaurului arhitectonic urban al României: Orașele României, Târgu Mureș. Cele patru timbre ale seriei ilustrează monumente reprezentative, construite într-o perioadă de peste patru secole, de la sfârșitul veacului al XV-lea până în primii ani ai secolului XX.

Pe timbrul cu valoarea nominală de 1,50 lei este reprezentat Palatul Administrativ din Târgu Mureș. Edificiul a fost construit (ca și Palatul Culturii, aflat în imediata vecinătate) în stil arhitectural Art Nouveau, sub administrația primarului György Bernády (1864–1938). Planurile au fost realizate de arhitecții Márcell Komor și Dezső Jakab din Budapesta, adepți ai lui Ödön Lechner, pionier și profet Art Nouveau în Ungaria. Inițial, Palatul Administrativ (construit în 1905-1907) era Primăria Orașului Liber Regal Târgu Mureș. Azi este sediul Consiliul Județean și al Prefecturii județului Mureș. Poarta principală conduce în spațiul festiv al holului boltit, în care galbenul-ocru și marmura roz se îmbină spectaculos cu faianța Zsolnay de culoare turcoaz și irizații de verde-auriu. Eleganța este accentuată de formele organice ale coloanelor din marmură și ale balustradelor scării, precum și de decorațiile în formă de rozete ale bolților. Cromatica misterioasă a holului contrastează cu strălucirea vitraliilor lui Miksa Róth din casa scării, reprezentând o imagine aproape fotografică a Primăriei.

Pe timbrul cu valoarea nominală de 2 lei este ilustrată Cetatea Medievală din Târgu Mureș. Cetatea a fost prima construcție fortificată a orașului, fiind ridicată la sfârșitul secolului al XV-lea sub comanda voievodului Ștefan Báthory (1479-1493). De-a lungul timpului, ansamblul fortificat a suferit numeroase modificări; în forma sa actuală, se întinde pe o suprafață de 4,3 hectare. În 2011 a început o amplă lucrare de reabilitare, finanțată de Uniunea Europeană. Astăzi, Cetatea adăpostește colecțiile unor artiști plastici locali, săli de expoziție și evenimente, ateliere de creație, Biserica Reformată, Muzeul de Arheologie și Istorie, Casa Căsătoriilor, spații de cazare și restaurante.

Pe timbrul cu valoarea nominală de 5,50 lei este reprezentat Palatul Culturii, construit în perioada 1911–1913. Pentru ornamentica și lucrările de artă din clădire, edilul orașului a invitat maeștrii recunoscuți ai Coloniei artiștilor din Gödöllő, Aladár Körösfői-Kriesch, Sándor Nagy, Ferenc Sidló, care au folosit ca surse de inspirație mitologia și istoria maghiară, precum și elemente din arta populară transilvăneană. În sala de concerte cu 800 de locuri, orga Rieger evocă perfect armonia romantică, prin tonalitatea sa delicată. Decorat cu motive inspirate din natură și elemente ale artei populare ardelene, acest spațiu este unic prin spectaculozitate. Cele douăsprezece vitralii din Sala Oglinzilor au fost executate în atelierul lui Miksa Róth în 1913 și constituie atracția principală a Palatului. Cele două triptice ale sălii înfățișează scene din legende secuiești și din viața cotidiană transilvăneană, iar cele patru vitralii centrale ilustrează, cu o cromatică vibrantă, balade populare maghiare.

Pe timbrul cu valoarea nominală de 19,50 lei este reprezentat Liceul „Bolyai Farkas”. Acesta este continuatorul tradițiilor Schola Particula, o școală elementară constituită din 1557 în clădirea fostei Mănăstiri Franciscane din Cetate. În 1718 sunt primiți în școală elevii și profesorii colegiului din Sárospatak (Ungaria), izgoniți din orașul lor în urma unor conflicte religioase. Din acest an, școala devine instituție de nivel superior, primind numele de Colegiul Reformat. Din 1804, aici activează, la catedra de matematică, Bolyai Farkas. „Epoca Bolyai” a colegiului culminează prin activitatea fiului său, Bolyai János, creatorul primei geometrii neeuclidiene, alături de savantul rus Lobacevski. În 1948, Liceul Reformat devine liceu de stat, iar în 1957, la aniversarea a patru secole de existență, a preluat numele profesorului Bolyai Farkas. Etajul al doilea este de aproape două ori mai înalt decât un etaj normal, aici aflându-se impozanta sală de festivități. Intrarea, împreună cu ferestrele largi și arcuite, tot mai mari pe măsură ce se înalță nivelurile, precum și aticurile (etaje scunde situate sub acoperiș), formează principalul punct de atracție al clădirii. Din 2007, când s-au împlinit cinci secole și jumătate de la înființarea școlii, în aticul central se află așezată, într-o reprezentare simbolică, emblema școlii – un înger. Printre absolvenții renumiți ai liceului se numără scriitorul Aranka György, primarul antebelic Bernády György, pictorul Bordi András, iluminiștii Gheorghe Șincai și Petru Maior, reprezentanți ai Școlii Ardelene.

