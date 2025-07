Zălăuanul Eugen Străistaru, în expediție pe Elbrus, considerat cel mai înalt vârf din Europa

Originar din Republica Moldova, dar stabilit în copilărie la Zalău, Eugen Străistaru va porni într-o expediție pe vârful Elbrus, situat la linia dintre Europa și Asia. Având altitudinea de 5.642 de metri, Elbrus este al 10-lea cel mai înalt vârf muntos din lume și se află în Rusia. Tânărul zălăuan este pasionat de drumeții, de alpinism, bicicletă și alergare, iar în expediție va porni în data de 9 iulie alături de câțiva alpiniști din țara noastră. Expediția are un rol caritabil. Fondurile strânse vor fi utilizate pentru sprijinirea unei mame care își crește singură cei doi copii, unul cu grave probleme de sănătate. „Lucica Dumitrașcu este una dintre acele mame mult încercate de viață, care se străduiește din răsputeri să își crească copiii, punându-i mereu pe primul loc, încercând să țină pasul cu toate nevoile lor, să le ofere condiții decente de trai, s-a bucurat de-a lungul anilor de sprijinul mai multor oameni buni, pentru că și ea, la rândul ei, este un om bun, cu mult bun simț și recunoscătoare pentru tot ce a primit, dar, în continuare, ea are nevoie de noi. S-ar bucura enorm dacă ar ști rezolvată problema lemnelor, să își ia măcar această grijă de pe cap, că destule griji are cu Miruna, fata ei, în vârstă de 29 de ani, încadrată la handicap grav și retard sever de la vârsta de 2 ani, care necesita prezență fizică în permanență, plus alte cheltuieli cu cele necesare ei: scutece adulți, șervețele umede, unguente, tratament și mâncare la regim. Mai are un băiat în vârstă de 12 ani, cu nevoi specifice vârstei. Lucica îi crește singură, se descurcă cum poate, e una dintre acele mame eroine care pare de neînvins, dar eu știu că sunt momente când puterile o lasă, când crizele Mirunei îi rup sufletul, dar ea e acolo mereu, gata să îi aline durerile, să o țină în brațe”, ne-a declarat Eugen.

Mai aproape de Dumnezeu

Eugen este alpinist amator, iar în ultimii ani a urcat pe mai multe vârfuri din țară și străinătate. Este ceva ce îl ține aproape de natură, de munți, de Dumnezeu. Pentru cei care doresc s-o sprijine pe Lucica, o pot face donând în contul bancar deschis pe numele Dumitrașcu Lucica – RO07CECEC001946240552811, iar pentru persoanele juridice: Asociația Împreună-i vom face fericiți – RO39BRDE320SV24916073200.