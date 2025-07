Se sting mai mulți decât se nasc. Sălajul simte un minus demografic accentuat

Peste 150 de copii s-au născut în luna aprilie a acestui an în județul Sălaj, după cum arată cele mai recente date publicate de Direcția Județeană de Statistică. O veste bună este aceea că numărul nou-născuților, de 157, are parte de o creștere cu 4% față de luna anterioară, iar vestea proastă este aceea că au fost aduși pe lume mai puțini copii în raport cu luna aprilie a anului trecut. Astfel, scăderea resimțită este de 3,7%. De asemenea, rata natalității a fost de 7,9 născuți-vii la mia de locuitori, față de 7,6‰ în martie 2025 și 8,2‰ în aprilie anul trecut.

Din prima zi a acestui an și până la data de 30 aprilie 2025 au fost înregistrate 616 nașteri, cu 15,5% mai puține spre deosebire de aceeași perioadă a anului precedent. Rata natalității în acest interval a fost de 7,8‰, în scădere față de 9,2‰ înregistrată în perioada similară din 2024.

Pe de altă parte, și în aprilie 2025 au fost înregistrate mai multe decese decât nașteri. Mai exact, în a patra lună din an au decedat 250 de sălăjeni, iar numărul este în creștere cu aproximativ 4,2% față de luna martie a acestui an și cu 14,7% față de luna aprilie a anului trecut. De asemenea, rata mortalității a crescut la 12,6‰, față de 12,1‰ în martie și 11‰ în aprilie 2024. Astfel, din prima zi a acestui an și până în ultima zi a lunii aprilie, 984 de sălăjeni au decedat, iar numărul este mai mic cu 4.7% decât în aceeași perioadă de referință din anul precedent. Rata mortalității pe primele patru luni ale anului 2025 a fost de 12,4‰, în scădere, având în vedere rata de 13,0‰ înregistrată în perioada aferentă a anului trecut.

Sporul natural din Sălaj își menține trendul negativ

Sporul natural înregistrat în aprilie 2025 rămâne negativ, după cum arată datele oficiale. Mai exact, populația a scăzut cu 93 de persoane. Concret, aceasta reprezintă diferența dintre numărul deceselor și cel al nașterilor. Este remarcat un deficit mai mare decât cel din martie 2025, de 89 persoane, și aprilie 2024, când diferența era de 55 persoane. În perioada ianuarie-aprilie 2025, sporul natural a fost de -368 persoane și este mai mare decât cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. În primele patru luni ale anului 2024, sporul natural era de -303 persoane.

Scădere importantă a ratei mortalității infantile

Rata mortalității infantile a fost în aprilie de 6,4 decedați sub un an la 1000 născuți-vii. Aceasta este în scădere semnificativă față de 24,5‰ în aprilie 2024. La nivelul primelor patru luni ale acestui an, rata a fost de 4,9‰, comparativ cu 11,0‰ înregistrată în aceeași perioadă a anului trecut.