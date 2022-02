Noutăţi filatelice: Anul Tigrului

Romfilatelia continuă seria tematicilor filatelice dedicate Zodiacului Chinezesc, prin introducerea în circulație a emisiunii de mărci poștale Anul Tigrului.

Grafica celor două timbre ale emisiunii, cu valorile nominale de 10 Lei, ilustrează simbolul semnului zodiacal Tigrul, în două ipostaze armonizate cu mediul în care animalul real trăiește (vegetație luxuriantă și apă). Zodiacul chinezesc a apărut cu peste trei mii de ani în urmă, mai devreme decât astrologia europeană. Conceptul acestui zodiac a devenit un concurent serios pentru sistemul zodiacal din occident în determinarea caracterului oamenilor. Spre deosebire de astrologie, care prezice în funcție de poziția soarelui, a stelelor și planetelor, calendarul chinezesc bazat pe fazele lunare, înscrie în fiecare an al unui ciclu de 12 ani, denumirea unui animal. Se acceptă ideea că fiecare din cele 12 animale ale zodiacului are capacitatea de a înzestra cu anumite calități persoana născută în anul respectiv. O legendă a Asiei spune că Budha a convocat toate animalele să sărbătorească Anul Nou împreună. La întâlnire au venit însă doar 12 necuvântătoare, cărora zodiacul le-a stabilit anumiți ani: șobolanul, bivolul, tigrul, iepurele, dragonul, șarpele, calul, capra, maimuța, cocoșul, câinele și porcul. La acestea se asociază cinci elemente: Apa, Focul, Pământul, Metalul și Lemnul.

Anul 2022 este asociat „Tigrului de Apă”, regăsit în calendarul zodiacal la fiecare 60 de ani. În tradiția chinezească, acest semn zodiacal este prezentat ca semn al puterii, îndrăznelii și predilecției de a înfăptui lucruri deosebite. După previziunile sale pentru anul 2022, câștigă cel ce acționează și riscă. Aparținătorii acestei zodii sunt cei născuți în anii 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 și 2022. Anul „Tigrului de Apă” durează până în 21 ianuarie 2023 când va începe Anul „Iepurelui de Apă”. Zodia „Tigrului de Apă” a fost înscrisă (conform ciclului de 60 de ani), în anii 1902, 1962, 2022. Menționăm, ca exemplu, faptul că Anul Nou chinezesc a fost sărbătorit în ultimii cinci ani sub următoarele semne zodiacale: 16 februarie 2018 (Câine), 5 februarie 2019 (Porc), 25 ianuarie 2020 (Șobolan), 12 februarie 2021 (Bivol), 1 februarie 2022 (Tigru).

Referitor la animalul tigru, un proverb indian este formulat astfel: „Nu-l întrebați pe Dumnezeu de ce a creat tigrul, mulțumiți-i că nu i-a dat și aripi!”.

Tigrul reprezintă un simbol al castei războinicilor, al principiului activ, al energiei creatoare, în opoziție cu dragonul care reprezintă principiul pasiv. În mitologia popoarelor Asiei este caracterizat ca fiind regele animalelor, simbol al puterii și monarhiei. Este considerat zeul munților și peșterilor, protector al dinastiei regale și intermediar între Pământ și Cer.

Obiectele casnice, țesăturile, ornate cu desene care reprezintă tigrul sunt considerate ca fiind protectoare. De reținut că în anul 1998, la Seul, Jocurile Olimpice au avut ca mascotă un tigru.

Tigrul este cunoscut de asemenea ca semn heraldic asiatic, fiind simbol național al Indiei, Bangladeshului și Republicii Coreea. În urma unui sondaj realizat de Animal Planet, tigrul a fost votat ca animal favorit depășind câinele, delfinul, calul, leul, șarpele și alte animale cum ar fi elefantul, cimpanzeul, urangutanul și balena. Un colaborator al alcătuirii listei afirma: „noi ne putem identifica cu tigrul, pentru că este feroce și impunător la exterior, dar nobil în interior”.

Prezentând mediul său de viață, o definiție înțeleaptă o dă un proverb cambodgian: „Pădurea este mama tigrului, iar tigrul protectorul ei”. Tigrul își duce viața în toate speciile de păduri, de la junglele umede ale Indochinei și Indoneziei, până la 3000 de metri înălțime, în Nepal.

Dacă este vorba de culorile preferate ale zodiacului anului 2022, trebuie să pornim de la cele cinci elemente asociate semnelor zodiacale și anume Pământul, Metalul, Lemnul, Apa și Focul, care, la rândul lor, reprezintă opt direcții: Nord (Apă), Nord – Est (Pământ), Nord – Vest (Metal), Sud (Foc), Sud – Est (Lemn), Sud – Vest (Pământ), Est (Lemn), Vest (Metal).

Anul 2022 nu este foarte echilibrat din punct de vedere al elementelor. Avem de-a face cu o abundență de lemn, în timp ce focul și metalul lipsesc din diagramele zodiacale. Prin urmare, elementul norocos al anului 2022 este considerat Metalul, reprezentat de culorile alb, auriu și argintiu. Elementul de pe al doilea loc este Focul, reprezentat de roșu, violet, portocaliu.

Previziunile zodiacului chinezesc prezintă anul 2022 ca un an al schimbărilor masive, al ideilor noi și îndrăznețe, mai ales ale celor controversate.

Sfatul principal pentru anul 2022 este „Nu-ți pierde umorul!”.

