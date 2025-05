Badea Ioan, sălăjeanul în vârstă de 100 de ani pentru care votarea este un drept câștigat cu sânge

Are vârsta de aproape 101 ani, iar azi s-a pregătit iar să se ducă la slujba de duminică, iar apoi la vot. Am avut plăcerea să îl cunosc anul trecut. Mi-a întins mâna, am simțit o mână puternică, încercată, dură, dar echilibrată. Mi-a spus atunci că a vota nu este o obligație, ci dreptul fiecărui român, un drept pe care noi îl avem datorită celor mulți, datorită celor care au murit, iar acum osemintele lor zac pe sub rădăcinile copacilor, la capătul vreunei prăpastii, sub ape și munți de pământ. Sunt Eroii. Pentru mine, unul dintre Eroii zilei este și badea Ioan Tulbure din Horoatu Crasnei, cel născut acum aproape 101 ani. „Nu sta indiferent azi! Votează! Fiecare vot contează, iar vocea ta poate schimba viitorul. Nu-i lăsa pe alții să decidă pentru tine — implică-te, alege, influențează! Alegerile de azi construiesc România de mâine. Mergi la vot! Tatăl meu, în august va avea 101 ani cu ajutorul Domnului, iar azi, s-a pregătit de biserică, și de mers la vot. Să luăm exemplu de spirit civic”, a scris una dintre fiicele lui Badea Ioan Tulbure, o doamnă respectabilă pe care o apreciez mult. Este un îndemn pentru voi toți.

Sursa foto: Prof. Dorina Pop