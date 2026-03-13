Ziua și dosarele penale în trafic

O zi a fost suficientă pentru polițiștii rutieri sălăjeni să depisteze, pe șoselele din județ, mai multe persoane care au urcat la volan, deși nu aveau acest drept. Joi, 12 martie, polițiștii din Zalău au oprit pentru un control de rutină un ansamblu de vehicule format dintr-un tractor și o semiremorcă. La volan se afla un bărbat în vârstă de 38 de ani, din Zalău, iar în urma verificărilor oamenii legii au constatat că acesta nu este posesorul vreunui permis de conducere, iar semiremorca nu era înmatriculată sau înregistrată.

În cauză, pe numele său a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și punerea în circulație a unui vehicul neînmatriculat.

În cursul aceleiași zile, polițiștii din Jibou au tras pe dreapta, pentru control, un autoturism condus de un tânăr de 22 de ani, din comuna Valea Vinului, județul Satu Mare. În urma verificărilor s-a stabilit că tânărul avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat.

Și în acest caz, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

Controale similare au fost desfășurate și de polițiștii din Șimișna, iar în urma verificărilor aceștia au întocmit dosar de cercetare penală pentru comiterea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, pe numele unui bărbat de 45 de ani din comună.

În fapt, cu o zi în urmă, acesta ar fi condus un autoturism având permisul de conducere anulat. Cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele.