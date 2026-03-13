Rată ridicată de soluționare a dosarelor la instanțele sălăjene în 2025

Indicatorii de performanță privind ponderea dosarelor închise anul trecut la nivelul Tribunalului Sălaj, dar și durata de soluționare a cauzelor, sunt cotați cu calificativul „foarte eficient” pentru anul trecut, potrivit datelor raportului publicat de luju.ro. În ceea ce privește numărul total al dosarelor de soluționat și al celor soluționate, în anul 2025 se remarcă o scădere comparativ cu 2024. În general, nivelul instanței de judecată este evaluat drept „eficient”.

Anul trecut, rata de soluționare a dosarelor a variat de la o instanță la alta. La nivelul Tribunalului Sălaj, rata a fost de 92%, la Judecătoria Zalău de 98,5%, iar la Judecătoria Șimleu Silvaniei ponderea în 2025 a fost de 96,6%. Nivelul aferent acestor valori este considerat „satisfăcător”, potrivit datelor raportului. La Judecătoria Jibou, rata de soluționare a dosarelor a fost de 111,7%, calificativul acordat fiind „foarte eficient”. Același calificativ este acordat tuturor celor patru instanțe și la capitolul ponderea dosarelor închise într-un an. Astfel, în 2025, procentul a fost de 93,1% la Tribunalul Sălaj, 87,7% la Judecătoria Zalău, 87,4% la Judecătoria Șimleu Silvaniei și 88,1% la Judecătoria Jibou, toate fiind încadrate drept „foarte eficient”.

În ceea ce privește durata medie de soluționare a cauzelor non-penale, aceasta este de 6,7 luni la Tribunalul Sălaj, 4,9 luni la Judecătoria Zalău și 4,7 luni atât la Judecătoria Șimleu Silvaniei, cât și la Judecătoria Jibou. În cazul cauzelor penale, durata medie de soluționare este de 1,4 luni la Tribunalul Sălaj, 4,3 luni la Judecătoria Zalău, 5,4 luni la Judecătoria Șimleu Silvaniei și 5 luni la Judecătoria Jibou.

Gradul general de eficiență al celor patru instanțe de judecată este de 3,2 la Tribunalul Sălaj, 3 la Judecătoriile Zalău și Șimleu Silvaniei și 3,4 la Judecătoria Jibou.

La capitolul volumului de activitate se remarcă o scădere a numărului de dosare la Tribunalul Sălaj, însă nivelul se menține la peste 4.000 de dosare încă din anul 2021. Dacă în 2024 tribunalul a avut de soluționat 4.558 de dosare, anul trecut numărul a fost de 4.459, în scădere cu 99 de dosare, respectiv 2,18%. Totuși, raportat la anul 2023, se înregistrează o creștere de 4,54%. Din totalul celor 4.459 de dosare, peste 2.850 au fost înregistrate în cursul anului trecut.

Raportul de bilanț face referire atât la Tribunalul Sălaj, cât și la instanțele arondate, respectiv judecătoriile din municipiul Zalău, dar și din orașele Șimleu Silvaniei și Jibou.