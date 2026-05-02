Micii, muștarul și berea, preferatele sălăjenilor, conțin numeroși aditivi

Nu puțini sunt sălăjenii care petrec, alături de românii din întreaga țară, zilele libere cu grătare și preparate care mai de care mai gustoase.

Nelipsite de la masă sunt și băuturile, în special berea. Printre preparatele reprezentative ale acestei perioade se regăsesc îndrăgiții mici cu muștar, alături de o bere, cu sau fără alcool, pentru a completa atmosfera autentică și prietenoasă a evenimentelor de 1 Mai.

Totuși, o masă tradițională compusă din mici cu muștar, pâine și bere fără alcool poate conține până la 25 de E-uri, 52,1 grame de zaharuri și 11,11 grame de sare, potrivit datelor publicate de InfoCons. Un studiu realizat asupra ingredientelor și valorilor nutriționale ale acestor produse arată variații semnificative în funcție de producător și rețetă.

Analiza InfoCons evidențiază că numărul de aditivi diferă de la un produs la altul. În cazul micilor, numărul de E-uri variază între 0 și 5, în timp ce muștarul poate conține între 0 și 6 aditivi. Pâinea poate ajunge până la 8 E-uri, iar berea fără alcool la doză conține între 0 și 6 aditivi alimentari.

În ceea ce privește cantitatea de zaharuri, valorile sunt la fel de diferite. Micii pot conține între 0 și 3,2 grame de zaharuri la suta de grame de produs, muștarul între 0,9 și 34 de grame, pâinea între 0,18 și 9 grame, iar berea fără alcool între 0,8 și 5,9 grame.

Și conținutul de sare ridică semne de întrebare. Micii au între 1,07 și 2,6 grame de sare la 100 de grame, muștarul între 0,82 și 6,5 grame, pâinea între 0,003 și 2 grame, iar berea fără alcool conține cantități nesemnificative, de până la 0,01 grame.

Reprezentanții InfoCons atrag atenția consumatorilor să citească eticheta produselor înainte de achiziție, mai ales în contextul meselor tradiționale, unde combinația de alimente poate duce la un aport ridicat de aditivi, zahăr și sare.